Todos a bordo. A Dior criou uma experiência de bem-estar de luxo no comboio Royal Scotsman

Existe toda uma aura de magia e fantasia envolvida nas viagens de comboio que vemos no cinema. Uma certa mística que nos faz sonhar com passeios por entre frondosas árvores e riachos transparentes, como se estivessemos dentro de um filme. Porém, estas viagens não precisam de continuar apenas nas nossas mentes. Agora, há uma tentação sobre rodas: a bordo do emblemático, que viaja pelos mágicos cenários da, entre a natureza, estará disponível uma, com mão daDesde 10 de abril que os viajantes podem ter acesso anum spa em movimento . Em duas cabines de madeira, especialmente decoradas com o conhecido burgundy toile de jouy da casa francesa, os hóspedes têm à disposição um programa de três tratamentos cuidadosamente selecionados para uma experiência única.No que diz respeito ao rosto, foi desenvolvido um tratamento para quem procura um rejuvenescimento facial. O, inspirado na técnica de massagem japonesa Kobido, promete "uma hora de um tratamento de spa único que esculpe o rosto e melhora a aparência da pele".Já para o corpo, existem duas opções: a, com a duração de meia hora ou uma hora, e a, que dura uma hora. Enquanto a primeira foi "desenhada para purificar o corpo das toxinas e libertar a tensão, através de movimentos lentos e suaves que minimizam as dores musculares", a outra é um tributo à Escócia, onde as quatro estações podem surgir em apenas um dia.Qualquer um destes planos, que está disponível até ao final de outubro, pode ser marcado para antes ou depois de uma das excursões integradas na viagem pelas