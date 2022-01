A casa mais cara do mundo está à venda... mas ninguém a quer comprar

Foi batizada como The One – A Tal ou A Escolhida – e é a propriedade privada mais cara de sempre, caso não tenha deduzido pelo nome. Devido às suas dimensões e localização, no bairro de Bel Air, em Los Angeles, foi colocada à venda no mercado por um valor tão extravagante como a própria villa – cerca de 410 milhões de euros. Depois, o proprietário atual, o produtor de filmes Nile Niami, tentou vender este imobiliário por 217 milhões de euros, segundo o site da GQ alemã. Ao longo dos anos, Niami pediu emprestadas muitas dezenas de milhões para financiar esta grandiosa compra e acabou por contrair dívidas, de acordo com a imprensa americana. Com mais de 165 milhões de dólares em empréstimos e dívidas agora acumuladas, The One foi finalmente colocado para leilão pelo Tribunal Superior do Condado de Los Angeles - numa tentativa de conseguir o pagamento dos credores de Niami.



O produtor adquiriu a mansão em 2012, por 28 milhões de dólares a Rita Kogan, a falecida herdeira de jogos de vídeo e filha do criador de Space Invaders, Michael Kogan. Sabe-se que gastou dezenas de milhões para levar a cabo a ideia que tinha para esta extravagante mansão contemporânea, em colaboração com o arquiteto Paul McClean. Hoje este projeto ainda está inacabado. Ou seja, para além do preço de venda elevado, o comprador ainda terá de levar meses em construção.





Exterior Foto: Concierge Auctions

Exterior Foto: Concierge Auctions

Sala de estar Foto: Concierge Auctions

Suíte Foto: Concierge Auctions

Mas afinal, o que é que a The One oferece? Dois hectares apenas de espaço interior, sem contar com o terreno à volta. Nos 21 quartos cabe literalmente uma equipa de futebol, para não falar das 49 casas de banho. Em caso de aborrecimento ou ocasiões festivas, a villa dispõe de uma pista de bowling, campo de ténis, sete luxuosas piscinas, campo de golfe, spa, ginásio, uma adega que mais parece uma loja de vinhos e ainda vários salões desportivos. Também pode utilizar a garagem para exibir a sua coleção de automóveis, visto haver espaço para trinta. E que tal uma noite de rapazes sem sair de casa? É só escolher entre o cinema de 32 lugares e a discoteca.

Pista de bowling Foto: Concierge Auctions

Sala de cinema Foto: Concierge Auctions

Piscina interior Foto: Concierge Auctions

Piscinas exteriores Foto: Concierge Auctions

Além disso, a propriedade pode ser utilizada como espaço de filmagens para um reality show, estilo Big Brother, ou outro género de programa. Ficou curioso?