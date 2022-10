De estábulos de camelos a menus de almofadas. Como são 5 dos mais luxuosos hotéis na Ásia?

1. Mandarin Oriental Taipei, Taiwan

No centro de Songshan, este hotel tem como pontos fortes o café e o jardim, ideais para descansar e sentir o pulso da cidade. Para relaxar, o spa oferece uma panóplia de tratamentos como massagens de pedras quentes, manicures, pedicures ou tratamentos faciais, entre outros. É composto por três restaurantes, com destaque para a cozinha francesa. A decoração está mais do que à altura de um hotel de cinco estrelas, com detalhes de luxo de inspiração oriental.

Mandarin Oriental Taipei Foto: Mandarin Oriental

2. Conrad Seoul, Coreia do Sul

O luxuoso hotel de cinco estrelas fica no coração de Yeongdeungpo-gu, um bairro em Seul. Uma vez dentro do hotel, encontramos uma mercearia e um centro comercial, tal é a independência deste sítio - se não quiser sair, não precisa. Tambem aqui o spa tem um menu variado, da aromaterapia à hidroterapia, passando pela massagem profunda de tecido no Conrad Spa. No que toca à gastronomia, tem três restaurantes que primam pela cozinha internacional e pela bela vista para o oceano. Claro que não poderia faltar um ginásio aberto 24 horas, com aulas de pilates e aeróbica, e,adicionalmente, serviços de cabeleireiro e uma biblioteca.

Conrad Hotel Seoul Foto: Conrad Hotels & Resorts

3. Four Seasons Hotel Seoul, Coreia do Sul

Inaugurado em 2015, este hotel fica a alguns metros da Praça Gwanghwamun, local popular para gravações de séries coreanas. A vista deslumbrante dos quartos dá para o secular palácio de Gyeongbokgung, para as montanhas de Samcheong e para Parque Nacional de Bukhansan – um escape aos infinitos arranha-céus da cidade. Os amantes de arte podem apreciar uma extraordinária coleção de arte e cerâmica contemporânea nacional, dispersa pelos espaços públicos do hotel, mas quem precisa mesmo de relaxar tem de visitar o complexo do spa que se divide em três andares, com banho turco, sauna e banhos de água quente e gelada. Para terminar, o Four Seasons em Seoul conta com seus restaurantes, um deles buffet, uma pastelaria e dois bares.

Four Seasons Hotel Seoul Foto: Four Seasons Hotel Seoul

4. W Taipei, Taiwan

Localizado no distrito de Xinyi, este hotel de cinco estrelas tem vários bares, sendo um deles literalmente numa piscina, o que nos permite relaxar dentro de água enquanto desfrutamos de uma agradável bebida. No spa, há tratamentos como massagens corporais e faciais, e ambos os restaurantes, dedicados à gastronomia chinesa, têm um apelativo brunch. Para quem não gosta de perder a sua rotina de exercício físico, pode deslocar-se até ao ginásio e participar nas aulas de ioga e de aeróbica. O serviço de quarto está disponível 24h e inclui um menu de almofadas, de forma a ter o maior conforto na hora de dormir.

W Taipei Foto: Marriott

5. Three Camel Lodge, Mongólia

Um ecolodge no centro do deserto de Gobi, Mongólia, o Three Camel Lodge é líder em sustentabilidade desde 2002. É um dos membros do Beyond Green, um portfólio de hotéis, resorts e lodges sustentáveis. O hotel contém um bar e restaurante premiados, spa, estábulo de camelos e excursões às paisagens naturais de Gobi: os penhascos Flaming Cliffs, as Singing Sands do deserto ou o vale Yol, sem esquecer os fantásticos petróglifos que podemos encontrar na pedras, remanescente da Idade do Bronze (3300 a.C a 1200 a.C). É o local perfeito para um detox digital, pois não tem WI-FI nem rede.

Three Camel Lodge

