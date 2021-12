Esta será a profissão mais bem paga do mundo, afirma Elon Musk

Os tempos mudam. A profissão que dava mais dinheiro há vinte anos atrás já não é a mesma de hoje. E isto é normal. Para Elon Musk, CEO da Tesla, o trabalho mais bem pago e solicitado dos próximos anos estará relacionado com tecnologia, mais precisamente com a inteligência artificial (IA), avançou a GQ espanhola. O assunto em questão volta a ser tema de conversa depois do magnata publicar no Twitter um anúncio de emprego, cuja descrição dizia: "como sempre, a Tesla procura engenheiros de IA que se preocupam em resolver problemas que afetam diretamente a vida das pessoas."

As always, Tesla is looking for hardcore AI engineers who care about solving problems that directly affect people’s lives in a major way.https://t.co/0B5toOOHcj — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2021



Embora Musk continue à procura de quem o ajude nos seus projetos, o empresário sabe que este tipo de tecnologia irá ter implicações profundas no mercado de trabalho como o conhecemos. "A inteligência artificial fará com que muitos postos de trabalho percam sentido", afirmou durante a Conferência Mundial de IA, em 2019. Como tal, os menos afetados por esta mudança serão os indivíduos com competências de programação de software de IA, embora se pense que eventualmente a inteligência artificial ganhe capacidade para escrever o seu próprio software, acrescentou.



Mas nem tudo são más notícias, pois Musk acredita também que a empresas centradas na interação humana continuarão a prosperar. "As pessoas gostam fundamentalmente de interagir com outras pessoas."

Os comentários do dono da Tesla surgem amiúde de um debate crescente sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho global. Isto torna-se ainda mais importante se tivermos em conta a previsão do Fórum Económico Mundial, uma organização sem fins lucrativos, cujos dados indicam a substituição de 75 milhões de empregos até 2022, de acordo com a GQ espanhola.