De Dubai a Bali. 5 dos melhores hotéis do mundo para escapadelas de fim de ano

A época natalícia e de passagem de ano é uma das mais cobiçadas do ano para se tirar férias. Até porque, após os dias 24, 25 e 31 de dezembro, um pouco de descanso e paz são sempre bem-vindos. Em função disso, destacamos cinco hotéis do Reader’s Choice Awards, uma lista anual dos cinquenta melhores hotéis do mundo com base nos votos dos leitores da revista Condé Nast Traveller.



1. Adare Manor - Condado de Limerick, Irlanda

Viajamos para o norte da Europa com o Adare Manor, uma reinterpretação moderna de uma escapadela campestre, apenas a 30 minutos do aeroporto de Shannon e com vista para o rio Maigue. O edifício imponente parece saído de um conto de fadas ou de um filme da saga Harry Potter. No interior da casa senhorial, a decoração é luxuosa, digna de um hotel de cinco estrelas, repleta de pormenores que refletem a arquitetura gótica. As experiências aqui vividas pormetem: relaxar no spa, explorar o campo de golf ou o clube de paddle, jantar no restaurante premiado com uma estrela Michelin ou arriscar-se numa aula de arco e flecha.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Adare Manor (@theadaremanor)

2. Four Seasons Resort Dubai - Praia de Jumeirah, Emirados Árabes Unidos

Este resort é um dos poucos que oferece o melhor de dois mundos: uma vista desafogada para as águas cristalinas do Golfo Pérsico, com a areia branca da praia a escassos metros de distância, e a vida citadina do Dubai. É um tesouro escondido à vista de todos, onde o luxo é a palavra de ordem, com spa, piscinas e cozinhas para todos os paladares, de italiana a turca.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Four Seasons Resort Dubai (@fsdubai)

3. Uxua Casa Hotel & Spa - Trancoso, Brasil

Em terceiro lugar na lista está o Uxua, um hotel que oferece uma experiência um pouco diferente das anteriores, mais rústica e ligada à natureza. Cercado por uma densa floresta, foi pensado pelo holandês Wilbert Das (antigo diretor criativo da Diesel) em conjunto com artesãos locais. O resultado é uma coleção de casas renovadas de ar pitoresco, tão antigas como a própria vila, cottages, casas na árvore e um spa de inspiração tribal. A decoração boho, a piscina exterior, o restaurante Quadrado e o bar junto à praia completam o sonho tropical.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por UXUA Casa Hotel & Spa (@uxua)

4. COMO Uma Ubud - Bali, Indonésia

Bali é a capital do turismo holístico, e o COMO Uma Ubud é o melhor exemplo disso, aninhado entre campos de arroz e colinas verdejantes. São mais de quarenta suítes e vilas situadas longe da azáfama da vida citadina, onde temos a oportunidade de conhecer a fundo a cultura balinesa, mas sem nunca descurar as comodidades de que tanto gostamos, como a piscina exterior e o spa. A planta exterior, a par da decoração interior, evocam de imediato uma sensação de calma e rejuvenescimento espiritual.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por COMO Uma Ubud (@comoumaubud)



5. Atlantis, The Palm - Dubai, Emirados Árabes Unidos

As icónicas ilhas em forma de palmeira do Dubai são conhecidas um pouco por todo o mundo, e é aí que encontramos o primeiro hotel alguma vez construído nas ilhas artificiais, o Atlantis, The Palm. Trata-se de um resort de extremo requinte, cujas imagens falam por si. Em termos de requisitos, conta com tudo o que alguma vez precisaríamos para umas férias satisfatórias: parque aquático, lojas de luxo, aquário, restaurantes de chefs de renome, como o Nobu, o Bread Street de Gordon Ramsey ou o Hakkasan, spa e atividades locais para toda a família.