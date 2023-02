Private Jet Villa: dormir num avião de luxo com vista para o mar

E se lhe disséssemos que vai ser possível passar férias num avião sem prescindir do luxo e do conforto? A ideia inovadora veio da mente do empresário na área do turismo Felix Demin, que comprou em 2021 um antigo Boeing 737, parte da frota da Mandala Airlines

A pomposa villa está a ser finalizada e fica a 150 metros acima do nível do mar, no topo de uma falésia em Bali, Indonésia. O clima paradisíaco e a vista de tirar o fôlego, aliados à generosa piscina exterior e ao interior criativo, tornam a Private Jet Villa numa experiência inesperada.

A Private Jet Villa fica numa falésia em Bali, Indonésia. Foto: @privatejetvilla

Em entrevista à CNN internacional, o dono do Boeing contou como transportá-lo até ao cima da falésia se revelou o maior desafio de todos, por causa das ruas estreitas da Indonésia, mas que valeu a pena. "Quero que as pessoas experienciem o efeito uau a cada segundo neste lugar invulgar", acrescentou.

A decoração interior é minimalista, à base de tons neutros. Foto: @privatejetvilla

Um dos quartos da Privat Jet Villa. Foto: @privatejetvilla

O avião-casa conta com dois quartos com walk-in-closets, uma sala com bar e sofá-cama, e duas casas-de-banho, uma delas no local onde era o cockpit. A decoração interior será minimalista e sofisticiada, com ênfase em madeiras claras e tons creme. O jardim terá uma zona de estar com fogueira.

Além da piscina exterior, haverá ainda uma área de lazer no jardim. Foto: @privatejetvilla

Uma das casas-de-banho será no lugar onde era cockpit. Foto: @privatejetvilla

A propriedade estará disponível para alugar a partir de abril, com um valor de pelo menos sete mil dólares por noite.