Novo empreendimento residencial na Quinta da China

O Aurios é composto por 26 moradias e 22 apartamentos Foto: DR

Todas as casas têm vista para o rio Douro Foto: DR

Chama-se Aurios e é o novo empreendimento residencial de luxo, com 26 moradias e 22 apartamentos, que nasceu na históricaCom vista deslumbrante para o rio Douro, o Aurios faz parte dos esforços para revitalizar esta zona, dos quais faz parte também o plano de construção de uma nova ponte. O projeto de habitação pretende ser umcom um estilo sofisticado e cosmopolita, dando corpo uma visão atual da relação entre arquitetura e natureza, com asas 48 unidades têm vista de rio, jardins, terraços, piscina com sauna e banho turco, e ginásio com pavilhão desportivo e campo de padel, onde se privilegia a luz natural, o ar livre e o céu aberto. A inclinação do terreno permite jogar com alçados de alturas diferentes que contribuem paraAs 26 moradias têm entre 300 a 350 metros quadrados, com tipologias entre o T4 duplex com jardim e o T3 triplex com pátio. Já os 22 apartamentos estão situados num edifício de quatro andares em socalco etêm tipologias que vão do T3 +1 duplex ao T5 duplex.O Aurios fica localizado naa dois quilómetros da ponte D. Luís I e do bulício da Ribeira, onde o granito e as ruas estreitas são a identidade do centro histórico. Nas proximidades ficará apermitindo atravessar o rio a pé ou de bicicleta.