Ciel Tower: O hotel que será o mais alto do mundo

Conhecido pelos seus altos arranha-céus, o Dubai surpreende com um novo edifício pensado para deslumbrar acima dos outros - literalmente acima. Trata-se do hotel Ciel Tower, que se encontra ainda em fase de construção, mas em breve será finalizado.

Com cerca de 365 metros de altura e cerca de 82 andares, o Ciel Tower no Dubai tornar-se-á o hotel mais alto do mundo, ultrapassando o Gevora Hotel, também localizado no Dubai, atualmente reconhecido pelo Guinness Book of World Records como o hotel mais alto do mundo, com 356 metros de altura e 75 andares.

O Ciel Tower no Dubai, tornar-se-á o hotel mais alto do mundo, ultrapassando o Gevora Hotel. Foto: NORR

Devido ao tamanho da torre, a imponente estrutura de vidro conta com uma vista panorâmica de 360º para a cidade e arredores. Os hóspedes poderão ainda usufruir da vista a partir da piscina no telhado e seguidamente descansar num dos luxuosos 1000 quartos à disposição, beber um refresco no rooftop ou deliciar-se de uma refeição no restaurante.

Os hóspedes poderão usufruir da vista a partir da piscina no telhado. Foto: The First Group

O trabalho é do arquiteto Yahya Jan, presidente e diretor de design da empresa de arquitetura e engenharia NORR, responsável por alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade, sendo estes um dos maiores e mais ambiciosos desafios. A construção foi iniciada em agosto de 2019 e deverá ser concluída ainda este ano, estando a abertura ao público prevista para breve.