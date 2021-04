5 casas de luxo pelo mundo para aproveitar o exterior

Uma villa na Quinta do Lago, Almancil, Algarve Foto: Quinta do Lago / Regency Luxury Property

Esta villa contemporânea situa-se no interior do resort de golfe da Quinta do Lago, com vista para o Campo de Golfe de San Lorenzo, no Algarve. A vivenda de seis quartos apresenta uma zona exterior perfeita para os dias de sol e a piscina tem vista para o campo de golfe. Há ainda uma área exterior com barbecue e cozinha. Está à venda na Regency Luxury Property por quase 7 milhões de euros

Moradia em Luberon, França



Um dos encantos desta propriedade de dez quartos em Luberon, França, é o pátio resguardado e com uma piscina aquecida. Com vista sobre a aldeia de Goult e a montanha de Ventoux, a propriedade tem também um campo de ténis. Está disponível por 3,6 milhões de euros na Christie's Real Estate.

Moradia em Luberon, França Foto: Moradia em Luberon, França @ Christie's Real State

Villa na ilha Kefalonia, Grécia



À venda na Chritie's por 1,7 milhões de euros, esta villa na ilha grega de Kefalonia tem uma grande área de entretenimento coberta e um ecrã exterior para as noites de cinema. Durante o dia, os visitantes da casa com cinco quartos podem jogar croquet no relvado. À venda na Sotheby's.

Villa na ilha Kefalonia, Grécia Foto: Villa na ilha Kefalonia, Grécia @ Sotheby's International Realty

Uma moradia em Sydney, Austrália Foto: Uma morada em Sydney, Austrália @ Christie's Real State

Com uma piscina de 15 metros de comprimento e um terraço coberto com vista para o porto de Sydney, esta casa na encosta do bairro de Vaucluse é um paraíso para quem gosta de ar livre. A propriedade de sete quartos, que tem uma garagem que chega para dez carros e uma casa de hóspedes de dois quartos, está no mercado por 30,6 milhões de dólares, na Christie's Real Estate.

Villa Cascade, Blue Mountain, Ilhas Turcas e Caicos



A villa Cascade em Providenciales, nas Ilhas Turcas e Caicos, tem seis quartos, e fica na famosa Blue Mountain, com uma vista soberba sobre as águas azul turquesa do Atlântico. Está à venda por 7,5 milhões de dólares, na Christie's Real Estate.