As casas de férias mais originais de sempre

O que poderia ser melhor do que ir de férias num país diferente? Passar as ditas férias numa casa completamente fora do normal, daquelas em que nem mil palavras são suficientes para a descrever, e que se não fosse a tecnologia a dar-nos fotografias tão detalhadas, ninguém acreditava que existiam.



Uma bird box para apreciar a paisagem na Noruega

Há quem veja apenas um cubo no meio de árvores, e depois há quem veja uma experiência única. Esta casa de pássaros no município de Sogn og Fjordane, no oeste da Noruega, fica a 15 minutos da estância de esqui de Langeland, colina acima, o que a torna no destino ideal para amantes de desporto de inverno. Só tem um quarto, mas o cenário de cortar a respiração, todo ele Natureza no eu estado mais puro, compensa quaisquer questões de tamanho. €325 por noite.



Uma birdbox na Noruega. Foto: Airbnb

Um ninho do deus asteca Quetzalcoatl no México

Este é um daqueles exemplos em que as imagens falam mesmo por si. A "casa-cobra" (Quetzalcoatl, um deus asteca, significa "serpente com plumas"), pensada pelo arquiteto mexicano Javier Senosiain, é descrita como um complexo habitacional de arquitetura orgânica (ou seja, com o mínimo impacto no ambiente envolvente) inserido num ecossistema de jardins e lagoas. Ao contrário do exterior colorido, a decoração interior fez-se minimalista, predominando a madeira em tons quentes. Com as janelas redondas, tem referências aos anos 60 e parece mesmo um cenário de um filme. Desde €423 por noite.

Um ninho de Quetzalcoatl no México. Foto: Airbnb

Uma casa na árvore em França

Este Airbnb é para os mais aventureiros, pela sua localização completamente fora do normal. Não tem wifi, cozinha ou ar condicionado, mas quem precisa destas coisas quando se está numa cabana no meio do nada? Aconchegada pelas árvores da floresta, conta com quatro andares ( sala de estar, casa-de-banho, quarto e terraço) e uma vista de 360 graus. O design em forma de casulo, ou colmeia, dá-lhe ainda mais graça. Desde €53 por noite.

Uma casa na árvore em França. Foto: Airbnb

Uma nave espacial em Inglaterra

A OVNI (ou UFO em inglês) fica no coração de South Pembrokeshire, a uma curta viagem da costa e suas praias. Uma vez no interior, temos duas opções: ou imaginamos que um grupo de marcianos aterrou no planeta Terra por acidente e ali estabeleceu o seu lar, ou que viajámos até aos anos 80 e somos cientistas à procura de mais vida no universo. Desde €226 por noite.

Uma nave espacial em Inglaterra. Foto: Airbnb

Um lar de hobbits na Escócia





É o Airbnb ideal para os fãs do escritor J. R. R. Tolkien. Foi imaginado como um refúgio da vida quotidiana, com elementos naturais e um design open space. A vista é idílica, graças à sua localização no sopé de Ben Rinnes, a montanha mais alta da zona. E o espaço para atividades ao ar livre é praticamente ilimitado, de passeios a mergulhos no riacho. Desde €204 por noite.

Uma casa de hobbits na Escócia. Foto: Airbnb