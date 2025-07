No Douro, um verão com todos os sentidos apurados

Com a chegada dos dias quentes da época mais relaxada do ano, o hotel de cinco estrelas Six Senses Douro Valley, aposta em atividades realizadas ao ar livre, pensadas para os mais aventureiros ou para aqueles que procuram descomprimir.

Com o mote Sense of Summer, o hotel convida a abrandar e reconectar-se, através de práticas que visam trabalhar o corpo, a mente e os sentidos, explorando o fitness, a nutrição, o foco e concentração, e a conexão com a natureza.

Com o mote Sense of Summer, o hotel convida a abrandar e reconectar-se. Foto: DR

Este programa engloba uma diversificada oferta de experiências que incluem kayaking, stand-up paddle e E-foil, a grande novidade para os mais aventureiros. Para os adeptos dos ritmos mais serenos, o hotel tem passeios de barco pelas águas do Douro, aulas de yoga na piscina, sessões de meditação guiada e imersão na floresta.

O hotel tem passeios de barco pelas águas do Douro. Foto: DR

Acompanhado por um cenário digno de tela de arte, rodeado pelas conhecidas vinhas que produzem o emblemático vinho do Douro, os hóspedes poderão usufruir deste programa durante cinco semanas.

Sempre sob a premissa da natureza, para abrir o apetite, será possível fazer piqueniques ou refeições ao ar livre. A Cozinha do Douro estreia-se na zona do Pool Bar, temporariamente para esta época, proporcionando experiências gastronómicas com vista direta para o rio que ronda o hotel. Os visitantes terão oportunidade de degustar pratos típicos da região no ilustre restaurante.

A Cozinha do Douro estreia-se na zona do Pool Bar, temporariamente para esta época, proporcionando experiências gastronómicas com vista direta para o rio Douro. Foto: DR

Para terminar a noite em cheio, destacam-se as duas festas que terão lugar no exterior do hotel. As Garden Parties estão também abertas a reservas de não-hóspedes e dividem-se entre os dias 26 de julho e 30 de agosto, prometendo boa música, boa comida e boa energia.

As reservas já estão disponíveis e as vagas são limitadas.