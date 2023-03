El Cosmico. O hotel que será impresso em 3D

Serão as casas construídas com recurso a impressão 3D o novo standard? Talvez ainda não, mas para lá caminham, pelo menos no Texas. A ICON, empresa de tecnologias avançadas de construção, uniu-se à Bjarke Ingels Group (BIG), empresa de arquitetura, e a Liz Lambert, especialista em hotelaria e criadora do El Cosmico, para renovarem o hotel e acampamento dedicado à experiência nómada.

As novas casas do hotel, algumas com até quatro quartos, destacam-se assim pelas suas formas orgânicas e uma paleta de cores inspirada na paisagem. Foto: Icon

No El Cosmico, que fica em Marfa, EUA, vive-se a filosofia de que a vida deve ser um equilíbrio perfeito entre a aventura e o ócio, sempre em harmonia com a natureza do deserto envolvente e numa íntima relação com a arte e cultura. Atualmente, o alojamento inclui uma variedade de estruturas, como caravanas, teepees, tendas e até um generoso anexo, e algumas zonas de lazer. Contudo, há espaço para melhorias e expansão.

As renovações no El Cosmico têm data marcada para 2024. Foto: Icon

"Há muitos anos que tenho uma visão para a evolução do El Cosmico que inclui várias áreas que acrescentam à experiência tanto para os hóspedes como para os locais - uma piscina, um hammam (banho turco) e mais zonas para oficinas de arte e de construção de competências", explica Liz Lambert em comunicado. Agora, "não só consigo realizar este sonho, como também o conseguimos fazer utilizando esta incrível tecnologia de impressão 3D que conjuga os mais antigos princípios da construção com uma tecnologia futurista que funciona de forma mais rápida, sustentável e eficiente em comparação com a [construção] moderna."

A evolução do El Cosmico inclui várias novas áreas: uma piscina, um hammam (banho turco) e mais zonas para oficinas de arte e de construção de competências." Foto: Icon

As novas casas do hotel, algumas com até quatro quartos, destacam-se assim pelas suas formas orgânicas, geometrias circulares, com cúpulas, arcos e abóbadas, e uma paleta de cores inspirada na paisagem local. "A nossa colaboração com o El Cosmico e a ICON permitiu-nos explorar várias possibilidades em termos de materiais e linhas (...), sem as limitações de um local convencional", conta por sua vez Bjarke Ingels, fundadora e directora criativa da BIG, em comunicado. As renovações no El Cosmico terão início em 2024.