Vistas largas. Viagem até ao Vila Vita Parc

As ofertas de hotéis de sonho multiplicam-se em Portugal e na exata proporção das horas solarengas nos dias mais longos do ano, mas o Vila Vita Parc é outra dimensão, é experiência. Das instituições que melhor alimentam a reputação nacional na nobre arte da hospitalidade, é um orgulhoso clássico da hotelaria de cinco estrelas, no Algarve, com o luxo de ser dos poucos que mantém uma elegância inalterada. Sabe reinventar-se e, ao longo dos seus 30 anos, nunca beliscou a patine ou cedeu à vulgaridade. Até podem estar cheios os seus 34 apartamentos, alguns deles suites, e as suas cinco villas, com terraço e piscina privada, mas não se sente. Os hóspedes e os serviços estão alegremente espalhados pelos jardins subtropicais, onde não faltam palmeiras e recantos de charme, como num pequeno oásis de onde não apetece sair.

Nova escultura do belga Arne Quinze. Foto: DR

Era primavera quando ficámos duas noites e a ocupação era quase total, mas também a paz. "A sazonalidade hoje já não é tão marcada", diz-nos num sorriso, Rita do Brito Gonçalves, PR and Communication Manager do Vila Vita Parc enquanto partilhamos um almoço leve numa das suas muitas esplanadas. O Vila Vita apetece todo o ano. Estamos junto às lojas renovadas do resort, que apoiam os artesãos locais e são uma montra de qualidade dos produtos algarvios. Apesar de ser um afamado reduto de luxo, conhecido pela reclusão paradisíaca, abraça a sua região, valoriza-a, convida-a a entrar, até em pequenos detalhes de tradição portuguesa, como os azulejos ou a cerâmica do nosso sul. Para que não restem dúvidas, criaram um lema: passionate about Algarve.

O Vila Vita Parc foi fundado em 1992 pelo casal Reinfried e Anneliese Pohl, e depressa se tornou num dos excelsos "The Leading Hotels of the World", uma organização de hospitalidade americana, fundada em 1928, que representa mais de 380 dos melhores hotéis, resorts e spas do mundo, em mais de 80 países. São 22 hectares de jardins e arquitetura de linhas mouriscas, típica daquela zona do Algarve com as suas muitas influências árabes, alinhados harmoniosamente numa falésia sobre o Atlântico. Tem várias piscinas, concessões de praia e quatro iates para nos perdermos no horizonte. O ano passado celebrou 30 anos e ganhou uma renovada frescura, um rebranding a apontar para uma nova geração muito viajada. Até os golfinhos que estavam à entrada deram lugar a uma nova escultura do belga Arne Quinze. São dele, também, os 95 esboços do átrio do hotel e uma outra escultura nos jardins.

O menu não é fixo, acompanha a disponibilidade diária de produtos locais. (Lula grelhada com arroz carolino e bivalves) Foto: DR

Sempre foi conhecido pela qualidade dos seus restaurantes, 12 ao todo, e que podem ser visitados por quem esteja hospedado fora do hotel. Os pequenos almoços fazem-se na Bela Vita brasserie, numa sombra relaxada, onde nos deixamos ficar aconchegadas a ler um pouco depois da hora de fecho, ou no restaurante Atlântico onde se come num pequeno terraço do qual nos evadimos facilmente, olhos perdidos no horizonte azul, não fosse o empregado perguntar se queremos repor o chá e perceber que estamos atrasadas. Todos sabemos que muita da qualidade na hospitalidade se mede pelo que se come, como e onde se come, e neste departamento o Vila Vita Parc é absolutamente irrepreensível.

O restaurante Atlântico reabriu no aniversário do resort e, para nosso gáudio, os verdes e os aromas algarvios são os reis e sobem a fasquia do fine dining. O chef João Viegas, uma simpatia, diz que este amor aos verdes é algarvio, assim como ao peixe e ao marisco. Destaca-se a lula de anzol da época, o pargo e o peixe da lota, "conforme a disponibilidade do que foi pescado nesse dia, do que existe disponível", diz-nos o chef quando visita a mesa. Por isso, o menu não é fixo, acompanha a disponibilidade diária de produtos locais, "é o que há no dia", sorri. Esperem-se surpresas vegetais, criativas, modernas e até surpreendentes, o bom peixe de sempre que, claro, também chega à mesa em caldeirada (e existe em versão vegetariana, com batata doce e plantas halófitas), sopa de peixe e arrozes de peixe, tão portugueses, e é obrigatório o brioche de gamba, com coentros e alho frito. Ainda teríamos espreitado o Adega e o Aladin grill, ainda mais o Ocean, esse mesmo, o seu afamado restaurante honrado, desde 2011, com a estrela Michelin. Quem lá foi conta que é estratosférico. Para antes ou depois do jantar, existe ainda um bar de vinhos, e outros seis e uma discoteca para quem quer continuar.

O spa é um descanso de luxo e tratamento de topo para a pele, indulgências várias, com uma abordagem holística de revitalização e cuidado. Foto: DR

Ficamos impressionadas com o spa, um favorito em qualquer hotel, toma o pulso à qualidade do mesmo. Este é apoiado pelo conhecimento da Sisley Paris, e só rivaliza com a maison Sisley, inaugurada recentemente junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. É um descanso de luxo e tratamento de topo para a pele, indulgências várias, com uma abordagem holística de revitalização e cuidado. Podemos imaginar porque é que está, nesta era das listas várias, no top 50 dos ‘Top Destination Spa Resorts in the World’, da Condé Nast Traveler. O Vila Vita Parc foi mesmo considerado o "Melhor Resort Spa 2022 em Portugal", pela terceira vez consecutiva, nos World Spa Awards. A sua decoração é inspirada na sinuosidade das rochas na costa algarvia, nos tons da sua terra e do seu verde, a escadaria lembra um caracol do mar. Neste ambiente mais orgânico, que tanto apetece, estão 15 salas de tratamento, onde se fazem os famosos faciais da marca francesa e outros tratamentos e massagens completos que já vinham do menu anterior.

Nesta nova vida, o Vila Vita apresenta uma seleção de villas e residências de luxo junto ao mar, em Armação de Pêra, na praia de Salema e na praia da Galé. Geridos pelo resort, funcionam de forma independente, como um alojamento local, mas com os padrões de luxo da alta hotelaria. Conhecemos o Red Chalet, na praia dos pescadores, em Armação de Pêra, uma elegante casa de férias que alberga oito pessoas na casa principal e parece uma nave espacial aterrada numa vila dilapidada pela construção desenfreada e o turismo de massas, que quase mataram o Algarve. Outrora uma habitação familiar, ficou conhecido como o chalet de verão dos Caldas e Vasconcelos, construído à entrada do século XX, com linhas belle époque e detalhes marroquinos. Marcado como edifício histórico, o seu interior teve de ser demolido e refeito, no entanto, porque estava muito degradado, mas permanecem alguns encantos como o chão em madeira original, os belos lustres e o espaçoso terraço aberto sobre o mar, onde apetece fazer bailes ao luar.

O Vila Vita apresenta uma seleção de villas e residências de luxo junto ao mar, em Armação de Pêra, na praia de Salema e na praia da Galé. Foto: DR

O Vila Vita Parc destaca-se ainda pelo seu compromisso com a sustentabilidade. Sendo o turismo uma das indústrias que mais desrespeita, destrói e polui o meio ambiente, é um orgulho receber o Green Key (programa internacional de certificação da responsabilidade da Foundation for Environmental Education e implementado em Portugal pela ABAE) pela sua responsabilidade ambiental e social. Da gestão eficiente da água e da energia, ao uso responsável de produtos químicos e à promoção da reciclagem e das boas práticas ambientais junto dos seus hóspedes.Também procura estar próximo da comunidade onde se insere e apoiar projetos sociais e culturais que contribuem para o desenvolvimento da região. Por isso, e mais uma vez, diz-se Passionate about Algarve.

A celebrar os seus 30 anos foi criado um livro de fotografia que procura reunir as muitas qualidades do Vila Vita Parc. Lá estão os seus detalhes e o seu staff, a flora dos jardins e os pratos de eleição, as paisagens e o lifestyle, e nele replicam-se mensagens deixadas por hóspedes famosos, da aristocracia aos grandes gestores, dos escritores, aos músicos e aos atores de Hollywood, dos futebolistas aos corredores de automóveis. Fica-nos a do realizador espanhol Pedro Almodóvar: "Tem sido encantador. Esta orgia de brancos, azuis e buganvílias é intensa. Aqui escrevi parte do meu filme "Los Silencios". Obrigada por tudo. Beijos." Ouvia o mar da sua janela, de certeza.