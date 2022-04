Destinos para visitar em Portugal, segundo quem sabe melhor

De norte a sul do país, encontramos destinos de férias para todos os gostos, do mais pacato e sereno à azáfama das grandes cidades. Cada uma destas regiões tem características que as define, é certo, mas algo que a une é a sua beleza. Por coicindência (ou talvez não) a revista de renome Condé Nast Traveller "visitou-nos" e criou uma lista com alguns dos locais mais bonitos de Portugal que tem mesmo, mas mesmo, de conhecer.

Vinhas do Vale do Douro

O contraste do verde das vinhas com o azul do rio que se aninha este os socalcos formam uma paisagem de cortar a respiração. Já José Saramago chamava a região do norte "a oitava maravilha do mundo", que pode ser desfrutada através de cruzeiros fluviais ou estadas em resorts de luxo da área.

Vale do Douro Foto: Getty Images

Algar de Benagil, Carvoeiro



A sul de Portugal fica uma das grutas mais bonitas do país. Se a maré e as correntes o permitirem, pegue num barquinho e reme até à formação rochosa. A imagem é tão inacreditável que poderia ser uma obra pintada a óleo, com a claraboia natural a ser o centro das atenções.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Moisés Sánchez Laguna (@laventanadelviajero)

Monsanto, Castelo Branco

É fã de séries e histórias medievais? Então a aldeia de Monsanto, no Norte, é a opção ideal para si. As casas pitorescas de pedra foram construídas entre grandes pedregulhos que se destacam de tudo o resto. Para além da paisagem inimaginável, a comida é de comer e chorar por mais. Recomendação: a Taverna Lusitana.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Aline G Tavares (@alinegtavares)

Vila de Sintra

Se vive nos arredores de Sintra, mas nunca visitou a vila, acredite quando lhe dizemos que um dia não chega para visitar todas as maravilhas escondidas neste local centenário. Contudo, a Condé Nast Traveler sugere uma visita ao Palácio da Pena e aos seus jardins. Gárgulas de pedra, rosas raras, azulejos tradicionais e histórias de reis e rainhas são apenas alguns dos tesouros que o aguardam.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Parques de Sintra (@parquesdesintra)

Aveiro

Aveiro é conhecida como a Veneza de Portugal, com os seus barquinhos tradicionais a passear vagarosamente pelos canais. Toda a cidade emana cor, das casas coloridas às cabanas de praia de Costa Nova. Em termos de gastronomia, tem de provar as tortas de creme e os ovos moles.

Moliceiros, tradicionais barcos de Aveiro Foto: Getty Images

Arquipélago das Berlengas

A poucos quilómetros de Peniche encontra-se esta reserva natural protegida pela UNESCO. De barco, pode ver golfinhos, e dentro do mar, pode praticar mergulho e avistar mantas, polvos e peixes-sol. Na realidade, as Berlengas têm tudo o que precisa para uma tarde bem passada: abundância de vida selvagem, águas calmas e boa visibilidade.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por F?????? B??????? ? (@feelingberlenga)

Évora

A cidade mais quente do Alentejo atrai turistas dos quatro cantos do mundo, Portugal incluído. Temperatura quente invejável, arquitetura romana para visitar, boa gastronomia e vinhas por onde se aventurar. O que mais precisa?

Ruínas de templo romano em Évora Foto: Getty Images

Óbidos

Outro local para quem é fã de história e da época dos cavaleiros. A cerca de uma hora de Lisboa, Óbidos encontra-se no topo de uma colina de ruas estreitas e pouco direitas. Depois de se aventurar pelas ruínas da antiga muralha que quase alcança as nuvens, prove a famosa ginjinha de Óbidos com o copinho de chocolate.

Muralha de Óbidos Foto: Getty Images

Arouca Geopark, Aveiro

No ano passado, o Geopark de Arouca inaugurou a maior ponte suspensa para peões do mundo, que paira acima do rio Paiva e oferece vistas inacreditáveis da área, como a cascata das Aguieiras e o desfiladeiro do Paiva. Depois de atravessar a ponte, visite ainda as Pedras Parideiras, cujo folclore local diz que ajudam na criação de vida.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 516 Arouca (@516arouca)

Parque natural da Serra da Estrela

Se vive em Lisboa ou no interior do país, sabe que neve é um fenómeno pouco visto na maior parte de Portugal. E é por isso que a Serra da Estrela é uma das melhores zonas turísticas para desportos de inverno. Aprenda a fazer ski e snowboard ou, se não quiser nenhum, deixe-se deslizar pela neve com a pranchas de "sku". Mesmo que não visite na época alta – em fevereiro – poderá ainda desfrutar das paisagens cobertas de flores selvagens e dos lagos, como o Covão dos Conchos, que cria literalmente um buraco na água.