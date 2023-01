Um sonho de verão. Villa da série The White Lotus está no Airbnb

Sabemos bem o poder que as séries e os filmes podem ter sobre nós. Seja no pequeno ou grande ecrã, são capazes de nos transportar para universos inimagináveis, como a saga do Harry Potter, para thrillers e, nos melhores casos, para idílicas fantasias de verão, como é o caso de The White Lotus. Mas, e se pudéssemos viver o sonho na vida real?

Villa Tasca em Palermo, Sicília. Foto: Luxury Retreats/Airbnb

O palazzo italiano da segunda temporada da série está agora disponível no Airbnb. A Villa Tasca, situada em Palermo, Sicília, é um tesouro local que remonta a 1500 e que ainda mantém as características arquitetónicas da época neoclássica, como os frescos trompe-l'œil (técnica artística que cria uma ilusão de ótica) e os candelabros de vidro murano. Paisagens detalhadas cobrem o cenário interior, do chão ao teto.

Sala de estar. Foto: Luxury Retreats/Airbnb

A residência de férias tem quatro suítes, todas elas com camas de dimensões generosas, dignas de reis e rainhas, casa de banho privativa com azulejos de mármore, ar condicionado e zona de estar. No que toca a diversão, podemos encontrar na villa um piano, mesa de snooker, uma pequena biblioteca e um bar espalhados pelas diversas salas de estar.

Uma das quatro suítes. Foto: Airbnb

Há ainda tempo para um longo passeio pelos românticos jardins, uma visita à estufa ou um mergulho na piscina exterior.

Piscina exterior. Foto: Luxury Retreats/Airbnb

Cada noite na Villa Tasca tem um custo de 5,500 euros por adulto (mínimo de três noites).