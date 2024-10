As cidades mais “instagramáveis” do mundo

A empresa de visitas guiadas Titan Travel analisou dados do Instagram, do TikTok e do Google para encontrar quais as cidades mais instagramáveis para quem prioriza a estética na escolha do seu destino. Quer procure uma beleza sem edição na cidade que visita, quer queira compreender o porquê de cada cidade estar neste ranking, eis a lista.

Em primeiro lugar surge Londres, já bicampeã deste relatório, com mais de 160 milhões de publicações apenas no Instagram. Desde museus a pontes icónicas e monumentos como a Torre de Londres ou o reconhecível Big Ben - à vista desde 2022, depois de cinco anos em restauro - a parques agora cheios de folhas coloridas como o Hyde Park ou o St. James’s Park, os locais estéticos e prontos para sessões fotográficas diretas para as redes da capital inglesa são múltiplos. Claro que não podemos esquecer as casas de chá, os rooftops, os palácios e a arquitetura cinematográfica de Notting Hill - tão romântica que mereceu o seu próprio filme - com adereços perfeitos para um post, como (obviamente) as cabines telefónicas vermelhas na rua e os minibolinhos em torre num qualquer chá das cinco.

Em segundo, no máximo chocante por não estar em primeiro, aparece Paris com mais de 143 milhões de publicações apenas no Instagram. Algumas dessas publicações passam por sugerir sítios escondidos e misteriosos - sempre hiperestéticos - que conferem à cidade o seu misticismo de uma sítio em constante descoberta. Speak easys escondidos em lavandarias e supermercados, as melhores ruas com vista para a Torre Eiffel e as esplanadas com pequenos-almoços mais fotografáveis enchem a pesquisa de Paris nas redes sociais. Obviamente, este segundo degrau do pódio deve-se também ao famoso Arco do Triunfo, às banquinhas, pontes e passeios à beira rio, às ruas de calçada e museus como o Louvre, o L’Orangerie ou o Musée des Arts Décoratifs. Paris tornou-se tanto uma cidade de criação de conteúdo que até os adereços preferidos das influencers cresceram, sim, em tamanho - falamos, por exemplo, de croissants gigantes com um infinito currículo de publicações no Instagram.

A última cidade no pódio é Istambul, na Turquia. A linha do horizonte que mistura arquitetura asiática e europeia à beira de água torna qualquer foto digna de feed. Istambul é conhecido pela arquitetura da era do Império Otomano e pelas suas mesquitas grandiosas, bem como a estrela da cidade, a Torre Galata, com a melhor vista do ferry transcontinental.

Em quarto lugar manifesta-se Nova Iorque, com a sua arquitetura característica e parques coloridos pelo outono a cada esquina. De acordo com o relatório, o Central Park é o marco mais popular nas redes sociais, com mais de 8 milhões e meio de publicações entre o TikTok e o Instagram. Os prédios mais icónicos da 5ª Avenida ou da Madison Avenue embelezam os feeds a par dos infinitos locais de filmagens de séries e filmes. As pontes e passeios à beira-rio são tão turísticos quanto estéticos e as vistas para o horizonte de Nova Jersey ou para a zona mais a sul de Manhattan são o cenário perfeito para uma fotografia.

A lista destes cinco destinos acaba com o Dubai. Apesar de aparecer em 5º nesta lista, aparece em primeiro como a cidade mais trendy do TikTok, mais pesquisada no Google e com o maior aumento em publicações no Instagram no último ano: 11%. Pode não ser o destino com mais verdura e monumentos, mas as publicações que mostram os locais mais populares como o Burj Khalifa e o Burj Al Arab são mais de 123 milhões só no Instagram.

Num mundo que vive no digital e para gerar conteúdo as cidades mais turísticas cederam criando autênticos sets de fotografia nos mais variados negócios. De lojas de roupa a cafés, esplanadas e rooftops, tudo é planeado para ser visto por um ecrã, mesmo que fora de contexto. Se vive para a fotografia, estes são os destinos ideais. Se quer viver a cultura e vida de uma cidade, estas cidades também podem ser boas escolhas, mas a busca pela autenticidade poderá ser mais difícil.