Dos sets de desfiles de moda de Paris para os interiores de casas no Algarve

Em 2016, a designer Anne-Sophie Prevot e o fotógrafo e arquiteto Thomas Warren, criaram a agência Back of the House, baseada em Paris e especializada em consultoria criativa e produção relacionada com arquitetura e cenografia na moda. Em Paris, conta com clientes como Thom Browne, Issey Miyake e Loro Piana. Agora, apaixonados pela "arquitetura tradicional" e "população que aprecia a sua região e é muito acolhedora", com Anne a destacar que está "particularmente impressionada com a luz aqui" abrem uma empresa de design e arquitetura de interiores num aqui que é o Algarve.

"Sinto que falam comigo." Anne- Sophie Prevot Foto: DR

Se em Paris surgem nos bastidores das casas de alta costura, no Algarve entram porta adentro. A ideia de se deslocarem até ao canto do sudoeste europeu surgiu por um "amor a ruínas", conta Anne-Sophie, "Assim que vejo uma, quero trazê-la de volta à vida". Apesar de parecer "tolo", sente que tem "uma conexão muito forte com casas (...) Sinto que falam comigo."

Quem de facto falou com Anne e o seu parceiro foram conhecidos que compraram casa no Algarve, "mas os processos de esboçar projetos, apresentar à Câmara e completar o trabalho é tão longa com as agências exigentes" que nasceu a ideia da necessidade de "ajudar pessoas que querem a sua casa de férias ou de família sem ter de esperar quatro anos".

Nasceu a ideia da necessidade de "ajudar pessoas que querem a sua casa de férias ou de família sem ter de esperar 4 anos". Casinha Bloom na imagem. Foto: DR

A sua experiência no mundo da Moda certamente ajuda na aprendizagem de como acelerar um projeto. Anne explica que "a Moda exige a fasquia mais alta de detalhes e rapidez, porque os prazos são extremamente apertados". Os sets que a sua empresa construía tinham o mesmo empenho de quem construía uma casa, mas num limite de um mês e meio, com arquitetos, engenheiros e construtores a trabalhar em conjunto com uma rapidez de louvar.

A sua experiência no mundo da moda certamente ajuda na aprendizagem de como acelerar um projeto. Casinha Bloom na imagem. Foto: DR

"The Houses" foca-se então na renovação e redecoração de casas, ora de clientes, ora de casas próprias que irão estar disponíveis para arrendar no próximo ano, favorecendo os apontamentos coloridos, objetos vintage e artísticos para criar interiores (ou exteriores) modernos, funcionais e com foco na personalização de cada espaço. Anne partilha que as suas maiores referências na arquitetura são Oscar Niemeyer, Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, Gio Ponti e Auguste Perret, algumas das referências que se pode esperar nos seus projetos.

The Houses foca-se então na renovação e redecoração de casas, favorecendo os apontamentos coloridos, objetos vintage e artísticos para criar interiores (ou exteriores) modernos, funcionais e com foco na personalização de cada espaço. Casa Lannan na imagem. Foto: DR

Casa Lannan. Foto: DR

Focando-se na herança local e prometendo valorizar o charme tradicional na região, Anne-Sophie mostra-se fã da arquitetura mourisca, destacando detalhes como "os arcos, ogivas, motivos repetidos e azulejos". "Adoro misturar tudo isto com as linhas retas, quadradas e mais rigorosas da arquitetura brutalista", explica.

Anne- Sophie mostra-se fã da arquitetura mourisca, destacando detalhes como "os arcos, ogivas, motivos repetidos e azulejos". Casa Fuseta na imagem. Foto: DR

A agência integra serviços em que renovam "completamente ruínas ou casas, repensando os espaços, desenhando os planos, tratando das licenças com a Câmara se necessário e vigiar o trabalho até que as chaves sejam entregues", facilitando a renovação de uma casa a clientes que, por exemplo, se encontrem fora do país e não consigam ser eles próprios a supervisionar a obra.

Anne termina a contar o projeto mais recente da The Houses: "a transformação de uma casa/ restaurante localizado no coração de Olhão", em que "a ideia é criar um espaço onde portugueses e estrangeiros se possam juntar e partilhar as suas experiências quotidianas". O projeto deverá estar pronto em 2025.