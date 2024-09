Livro. Nova Iorque com uma objetiva diferente

Marvin E. Newman foi dos primeiros a ter um mestrado em Fotografia pelo Instituto de Design de Chicago, corria o ano de 1952. Como muitos antes dele – e depois –, escolheu a sua cidade de Nova Iorque, onde nasceu em 1927, como tema central do seu trabalho. Mas ao contrário de muitos outros fotógrafos daquele tempo, que elegeram o filme a preto e branco, ele decidiu fotografar a cores. Um meio perfeito para transmitir o bulício e a energia de uma das cidades mais incríveis do mundo. Esta edição da Taschen reune, pela primeira vez, uma coleção das imagens mais marcantes de Marvin E. Newman. Fotografias tiradas entre 1949 e 1983, muitas delas, até agora, desconhecidas do grande público – deliciosos segredos conhecidos apenas por colecionadores e galeristas.

Este livro reúne mais de 170 fotografias numa retrospetiva inédita do trabalho deste fotógrafo Foto: Taschen

Newman é, acima de tudo, um fotógrafo de rua, que encontra beleza em cenários tão pouco auspiciosos quanto uma rua de armazéns, uma estrada molhada com tampas de esgoto, ou os tornozelos de diversas senhoras idosas. Em 1953, aventurou-se por Coney Island, um local onde as pessoas iam para se divertir. Newman conta que passou lá um verão inteiro, antes de ter máquina fotográfica e, quando lá voltou, já de máquina em riste, nunca a conseguiu pousar. Em 1956, a revista Esquire encomendou-lhe um ensaio fotográfico que desse a conhecer o distrito financeiro – Wall Street. Também a Bolsa de Nova Iorque lhe encomendou fotografias que pudessem ser usadas em material promocional.

A beleza onde menos se espera Foto: Taschen

As vívidas fotografias de Marvin E. Newman oferecem perspetivas frescas sobre marcos familiares de Nova Iorque, mas, acima de tudo, uma sensibilidade única para a vida dos seus habitantes. Para além de Nova Iorque, Newman aplica a mesma técnica e sensibilidade a outros locais nos Estados Unidos, incluindo Chicago, Kansas, um circo vintage dos anos 1950, um bordel legalizado em Reno, Nevada, Las Vegas, Alasca e a descontraída Califórnia dos anos 1960, bem como fotografias desportivas, com ícones como Cassius Clay e Pelé.

Uma icónica imagem de Nova Iorque Foto: Taschen

Com um ensaio do escritor, curador e crítico de arte Lyle Rexer – que escreve para a famosa revista Photograph –, esta primeira retrospetiva, com mais de 170 fotografias, dá o devido reconhecimento a um talento quase esquecido. Custa 60 euros e está disponível no site da Taschen.

Marvin E. Newman morreu no ano passado, aos 95 anos.