Berna, a cidade onde o verão corre com o rio

Em Berna, o rio Aare não se limita a ser apenas um bonito elemento cénico, é antes todo um modo de vida para os habitantes da cidade, especialmente quando as temperaturas sobem. Quando o verão chega, há todo um fenómeno fascinante que se repete diariamente: os habitantes abandonam os escritórios, os estudantes fecham os livros, e centenas de pessoas dirigem-se às margens do rio para um mergulho revigorante. Mas não apenas para nadar, porque em Berna, literalmente, flutua-se.

É junto à piscina pública Marzili que esta tradição se torna mais visível. A entrada é gratuita, e o complexo oferece relvados amplos, piscinas para todas as idades e uma ligação direta ao rio. Mas o que torna este local especial é o ritual que o antecede, com os banhistas a caminharem alguns quilómetros rio acima, com o fato de banho já vestido e os pertences guardados em sacos impermeáveis que funcionam como bóia. Depois de entrarem no Aare, deixam-se levar pela corrente e atravessam a cidade ao sabor corrente de águas límpidas – e um pouco frias – num percurso natural que parece ter sido desenhado por um arquiteto paisagista.

A experiência, além de refrescante, é um exemplo de como Berna alia urbanismo e natureza, a vida social da cidade a desenrolar-se, no verão, sempre dentro ou junto de água, entre mergulhos, piqueniques, esplandas e gelados comprados nas barraquinhas junto às margens.

Berna alia urbanismo e natureza Foto: Bern Welcome

Ao lado do Bundeshaus, o Parlamento suíço, situado numa encosta sobranceira ao rio, esconde-se um pequeno transporte que é também uma cápsula no tempo. O Marzilibahn é um dos funiculares mais curtos da Europa (com apenas 106 metros) e liga a zona alta, onde se concentra o centro político e histórico, à zona ribeirinha do Marzili. A viagem dura menos de um minuto, mas oferece uma perspetiva deliciosa da topografia da cidade, com vista para as colinas e curvas do rio. Para quem sobe a pé, o esforço é recompensado com vistas panorâmicas e a certeza de que Berna é uma cidade para se viver a diferentes níveis – literais e metafóricos.

Um centro histórico ao ritmo da água corrente

Caminhar pelo centro histórico de Berna é mergulhar num verdadeiro postal ilustrado que, milagrosamente, mantém a autenticidade medieval sem cair em demasiados artifícios turísticos. As ruas são ladeadas por arcadas que protegem do sol e da chuva, e por onde se espalham lojas, cafés, antiquários e livrarias. O traçado urbano mantém-se fiel ao plano do século XII, mas é nas dezenas de fontes que a alma da cidade se manifesta com mais cor.

É nas dezenas de fontes que a alma da cidade se manifesta com mais cor Foto: Bern Welcome

Existem mais de cem fontes em Berna, muitas delas ornamentadas com figuras alegóricas ou heróicas – do ogre devorador de crianças (Kindlifresserbrunnen) ao herói helvético Zähringer. Todas estas fontes ainda funcionam, com a água potável a jorrar continuamente, numa herança viva que une o passado à vida quotidiana da cidade.

Entre as arcadas da Kramgasse, destaca-se a Zytglogge, a torre do relógio que há séculos marca o tempo de Berna. Construída no século XIII e transformada em relógio astronómico em 1530, o interior da torre esconde um verdadeiro espetáculo mecânico, como tivemos oportunidade de testemunhar. A cada hora certa, um conjunto de figuras animadas – incluindo um galo, um bobo da corte e o deus do tempo, Cronos – entra em ação, numa minuciosa dança que atrai para junto da torre uma verdadeira multidão, composta tanto por residentes como por visitantes.

Entre as arcadas da Kramgasse, destaca-se a Zytglogge, a torre do relógio que há séculos marca o tempo de Berna Foto: Bern Welcome

Mas o verdadeiro prodígio está no próprio mostrador astronómico, onde o tempo é medido de várias formas: solar, lunar, zodiacal e planetária. Aconselha-se portanto uma visita guiada ao interior da torre, para apreciar as engenhosas engrenagens que, ainda hoje, movimentam este verdadeiro teatro do tempo.

A poucos passos da torre do relógio ergue-se a imponente Berner Münster, a catedral gótica cuja torre, com 100 metros de altura, oferece a melhor vista da cidade, para quem se atreve a subir os mais de 300 degraus. Desde o alto, o rio Aare assemelha-se agora a uma serpente verde-esmeralda, que escorrega por entre o casario de uma cidade suspensa no tempo.

A imponente Berner Münster, a catedral gótica cuja torre, com 100 metros de altura, oferece a melhor vista da cidade, para quem se atreve a subir os mais de 300 degraus Foto: Bern Welcome

À entrada da catedral, o Portal do Juízo Final impõe-se como uma fascinante advertência. Esculpido em pedra, apresenta mais de 200 figuras representando o céu e o inferno, os eleitos e os condenados, num dramatismo que impressiona pela expressividade e detalhe. Igualmente impressionantes, no interior do edifício, são os Vitrais da Morte – datados do século XV –, com cenas do Apocalipse e da dança macabra, lembrando aos visitantes que, mesmo no esplendor do verão, a mortalidade é uma realidade constante, apesar de transformada em beleza pela genialidade da arte.

Nos arredores: o génio de Klee e a natureza do Gurten

A menos de quinze minutos do centro, é um outro universo artístico que surpreende os visitantes. O Zentrum Paul Klee, projetado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, ergue-se como uma ondulação metálica na paisagem. O edifício — simultaneamente discreto e vanguardista — alberga a maior coleção deste artista suíço, cuja obra desafia as fronteiras entre desenho, música e filosofia. Com exposições temporárias, atividades interativas e uma envolvente natural que convida à contemplação, este centro é um oásis cultural em plena paisagem rural.

Mas se o objetivo for o de mergulhar na natureza de forma mais imersiva, o destino é o Parque Gurten Kulm. Acessível por um funicular vintage desde a zona de Wabern, este monte oferece trilhos pedonais por entre prados floridos, miradouros de 360 graus sobre os Alpes e Berna, zonas de descanso e áreas para crianças.

O parque Gurten Kulm oferece trilhos pedonais por entre prados floridos, miradouros de 360 graus sobre os Alpes e Berna, zonas de descanso e áreas para crianças Foto: Bern Welcome

Como facilmente se percebe, são muitas as razões pelas quais os próprios suíços consideram Berna uma das melhores cidades para se viver do país helvético. E, no verão, essa qualidade assume a forma de convite também para quem chega, num equilíbrio tão raro quanto perfeito entre lazer e cultura, tradição e modernidade, urbano e natural. Ao contrário da maioria das cidades, Berna não grita: sussurra, desliza, refresca e deslumbra. Tal como o seu rio, convida-nos a entrar e a seguir o curso, sem pressa e com todos os sentidos bem despertos.

Onde ficar

Stay KooooK Bern Wankdorf

Com um conceito moderno, jovem e flexível, o Stay KooooK combina conforto e funcionalidade num ambiente acolhedor e bem desenhado. Localizado na zona de Wankdorf, junto ao estádio do Young Boys, oferece excelente ligação ao centro da cidade, ideal para quem procura estadia urbana com estilo e em autonomia.

Trüsselstrasse 4a, 3014 Bern

+41 800 566 66 65

staykooook.com/wankdorf

Onde comer

Dampfzentrale

Numa antiga central elétrica à beira do Aare, este restaurante alia ambiente industrial-chique a uma cozinha criativa e sazonal. Perfeito para jantares com vista para o rio após um mergulho no Marzili.

Marzilistrasse 47, 3005 Bern

+41 31 312 33 00

dampfzentrale.ch

Schöngrün

Situado no complexo do Zentrum Paul Klee, trata-se de restaurante de charme que oferece uma experiência gastronómica requintada num cenário elegante e tranquilo, ideal para quem visita o museu e deseja prolongar a contemplação à mesa.

Monument im Fruchtland 1, 3006 Bern

+41 31 359 02

restaurants-schoengruen.ch

Freibank Speis & Trank

Localizado no complexo do matadouro de Berna, este restaurante aposta numa cozinha sustentável com base na filosofia "nose to tail". Com pratos criativos e cheios de sabor, recupera tradições culinárias num ambiente descontraído e deu nova vida a um edifício classificado e com grande identidade industrial.

Stauffacherstrasse 82, 3014 Bern

+41 31 333 14 40

freibank.ch

Gurtners

Mesmo no topo do monte Gurten, este restaurante oferece pratos inspirados na cozinha suíça com um toque moderno, acompanhados de vistas panorâmicas sobre Berna. Uma recompensa perfeita após uma caminhada ou passeio de funicular.

Gurten – Park im Grünen, 3084 Wabern

+41 31 970 33 33

gurtenpark.ch

Como ir

Explorar Berna e arredores torna-se bastante fácil e cómodo com o Swiss Travel Pass, que permite viagens ilimitadas em quase todos os transportes públicos da Suíça – comboios, autocarros, barcos, certos teleféricos e até alguns museus. E a quem se alojar numa unidade hoteleira oficial da cidade, é-lhe oferecido gratuitamente o Bern Ticket, que garante viagens ilimitadas em toda a rede de transportes públicos da zona urbana durante toda a estadia, incluindo o funicular do Gurten e o Marzilibahn.