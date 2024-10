Um pouco por todo o País, serão estes os 10 melhores hotéis de Portugal?

As listas de escolhas dos leitores da Condé Nast Traveler são elaboradas a partir do preenchimento de um inquérito que angariou centenas de milhares de respostas numa escala de 5 pontos, que é posteriormente convertida numa percentagem. Entre os parâmetros avaliados na categoria hoteleira aparecem os quartos, a localização, a comida, o serviço e receção, as atividades, as instalações, o design, o investimento na comunidade e o spa e wellness. De norte a sul do País, eis a lista dos 10 melhores hotéis portugueses.

Lounge no Four Seasons Ritz Hotel, Lisboa. Foto: @Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

#1 Four Seasons Ritz, Lisboa

O sempre clássico hotel no centro de Lisboa foi construído em 1959, estabelecendo-se como o primeiro hotel de luxo no país. Durante décadas continua a adaptar-se à cidade em crescimento mantendo-se no top de melhores hotéis, a escolha dos hóspedes, que gabam a arte portuguesa em exibição, de tapeçarias a quadros e esculturas, a par da vista da cidade da janela dos quartos ou do rooftop com uma pista de corrida.

Os hóspedes gabam a arte portuguesa em exibição, de tapeçarias a quadros e esculturas, a par da vista da cidade da janela dos quartos ou do rooftop com uma pista de corrida. Foto: @Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

A comida é elogiada pelo luxo equivalente ao resto do hotel, com grandes brunchs com direito a queijo, carne, peixe, sushi, sobremesas e até uma estação de chocolate e pequenos-almoços de igual extravagância. O restaurante do hotel, portador de uma estrela Michelin, CURA, serve pratos de inspiração portuguesa.

Com vista para a colina de casas portuenses e o rio Douro, este hotel vínico ergue-se no meio das famosas adegas de vinho do porto de Vila Nova de Gaia. Foto: The Yeatman

#2 The Yeatman Hotel, Porto

Com vista para a colina de casas portuenses e o rio Douro, este hotel vínico ergue-se no meio das famosas adegas de vinho do porto de Vila Nova de Gaia.

O restaurante do hotel, com duas estrela Michelin, usa sabores locais de uma forma contemporânea. A carta, pelo chef Ricardo Costa, é renovada todas as primaveras e está entre as 96 melhores cartas do mundo de vinhos, pela Wine Spectator.

Neste hotel no meio do oceano Atlântico, os hóspedes são tratados com toda a personalização que poderiam imaginar. Foto: @ The Reserve

#3 The Reserve, Madeira

Neste hotel no meio do oceano Atlântico, do grupo Savoy, os hóspedes são tratados com toda a personalização que poderiam imaginar, desde que saem do avião até irem embora, com a opção de experiências que vão desde pequeno-almoço na piscina a aulas de sushi, as oportunidades são quase infinitas.

A principal novidade na hospitalidade, neste hotel com menos de um ano, é o seu sistema de assistência pessoal disponível 24 horas por dia, destacando a cada hóspede um assistente pessoal a quem podem colocar qualquer dúvida, por e-mail ou whatsapp, ou para organizar e adaptar as diferentes atividades para que a estadia seja livre de stress.

São Lorenço é também uma adega, um olival e uma quinta, fomentando o conceito de quinta para a mesa nos seus dois restaurantes. Foto: @ São Lourenço do Barrocal

#4 São Lourenço do Barrocal, Alentejo

De modo a ter uma experiência completa do que é o Alentejo, perto de Monsaraz, este hotel é muito mais que um alojamento no meio do campo, com um spa, um restaurante e os habituais quartos. São Lourenço do Barrocal, construido numa antiga vila operária, é também uma adega, um olival e uma quinta, fomentando o conceito de farm-to-table nos seus dois restaurantes. Todos os quartos, com acesso de um caminho de calçada, são convertidos a partir de antigos estábulos. A experiência do campo é reforçada por experiências de passeios a cavalo ou de bicicleta ou manhãs com o apicultor da fazenda, e as experiências no spa com assinatura de Susanne Kaufman.

A decoração tradicional, a gastronomia portuguesa e os vinhos do Douro transformam a atmosfera do hotel numa viagem ao passado luxuosa. Foto: @ The Vintage House

#5 The Vintage House, Pinhão

Com mais de 20 anos, no vale do rio Douro encontramos este hotel, remodelado a partir de uma antiga vinícola onde toda a sua herança é partilhada com os hóspedes. A decoração tradicional, a gastronomia portuguesa e os vinhos da região transformam a atmosfera do hotel numa viagem luxuosa ao passado.

Notas de fauna e flora são espalhados por toda a decoração, incluindo no restaurante Rocco, favorito de muitos locais e visitantes. Foto: @ The Ivens

#6 The Ivens, Lisboa

Ivens e Capelo eram dois amigos que, no século XIX, viajaram e exploraram o continente africano. No cruzamento das ruas Ivens e Capelo, no Chiado, foram as viagens dos dois amigos que serviram de inspiração para a ambiência deste hotel, criando criar uma atmosfera de lufada de ar fresco no centro caótico da capital. Notas de fauna e flora são espalhados por toda a decoração, incluindo no restaurante Rocco, favorito de muitos locais e visitantes e, estranhamente, conhecido pela sua grandiosa casa de banho.

Subindo aos quartos pode-se esperar uma decoração mais minimalista, priorizando o descanso.

Restauraram e redecoraram o palácio, respeitando a herança cultural portuguesa, com os seus azulejos azuis e brancos e tetos com arabescos. Foto: @Palácio do Príncipe Real

#7 Palácio do Príncipe Real, Lisboa

Numa visita a Lisboa, os fundadores do hotel apaixonaram-se por este palácio cor-de-rosa do século XIX, construído pelo Conde de São Marçal, co-fundador do Diário de Notícias. Com o seu estilo pessoal e respeitando a herança cultural portuguesa restauraram e redecoraram o palácio, mantendo os seus azulejos azuis e brancos, tetos com arabescos e estuque pintado à mão. Os fundadores continuam presentes na vida deste hotel, com toda a hospitalidade e paixão que deu início a este projeto.

Priorizando a privacidade e o relaxamento dos hóspedes, este hotel está vedado a não hóspedes, animais e menores de 16 anos.

Dedicado ao surf (daí a sua localização) e rodeado de natureza, numa falésia virada para o mar, o contacto com o oceano e o bem-estar físico e mental dos hóspedes é a principal preocupação dos proprietários. Foto: @ Aethos Ericeira

#8 Aethos Ericeira, Ericeira

Dedicado ao surf (daí a sua localização) e rodeado de natureza, numa falésia virada para o mar, o contacto com o oceano e o bem-estar físico e mental dos hóspedes é a principal preocupação dos proprietários, com piscina de água salgada, deck de meditação e um spa tratamentos naturais. Mesmo no seu interior, a decoração é pensada de maneira a que a natureza entre pelo edifício, quer seja pela decoração, quer seja pelas altas janelas.

No restaurante, liderado pelo chef Nuno Matos, os ingredientes que conduzem a ementa são locais e sazonais, dando a provar os sabores simples, mas ricos, da região.

Alma lusa Baixa/ Chiado Foto: @Alma lusa Baixa/ Chiado

#9 Alma lusa Baixa/ Chiado, Lisboa

Na Praça do Município, no meio da baixa lisboeta renovada pelo Marquês de Pombal, este hotel alia a história do espaço onde se insere a uma identidade jovem. Para quem vem, pela primeira vez, conhecer a cidade e todos os seus recantos, o Alma Lusa oferece serviços de guias e passeios turísticos, pelo centro de Lisboa ou a Sintra, onde incluí uma oportunidade de visitar a localidade com o roteiro e companhia de um habitante local. Este é o hotel com um preço base mais baixo nesta lista.

O seu aspeto minimalista decorado com cestos e chapéus de verga deixa que a natureza rodeante, a piscina do hotel e o jardim orgânico sejam as personagens principais. Foto: @ Sublime Comporta

#10 Sublime Comporta, Comporta

Fundado em 2014, quando o destino era ainda um segredo de relaxamento, o Sublime Comporta permanece no top de hotéis da região. Entre quartos e cabanas ao longo da sua propriedade rodeada de pinheiros, campos de arroz e dunas selvagens, este hotel garante a serenidade esperada da Comporta. O seu aspeto minimalista decorado com cestos e chapéus de verga deixa que a natureza rodeante, a piscina do hotel e o jardim orgânico sejam as personagens principais.