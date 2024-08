Já pode dormir num dos sítios onde os Beatles começaram a cantar

O cenário musical de Liverpool dos anos 60 foi palco de uma das mais importantes revoluções culturais do século XX, e no centro deste movimento estão os Beatles. Antes de se tornarem uma das bandas mais emblemáticas de todos os tempos, se não a melhor (mas essa discussão é para outra altura), deram os seus primeiros passos num local que agora se tornou um verdadeiro santuário para os fãs da banda.

Apesar de a sua primeira atuação como The Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr) ter sido, oficialmente, no The Jacaranda, a 15 de agosto de 1960, e de serem banda residente no The Cavern, onde também deram muitos dos seus primeiros concertos, os que viriam a ser, mais tarde, os Beatles, começaram a tocar na cave de Mona Best, mãe do baterista Pete Best, logo em 1959, quando ainda davam pelo nome de The Quarrymen, e eram John Lennon mais alguns amigos da escola.

Suite McCartney Foto: @Airbnb

O sítio, uma mansão vitoriana, renasce agora para aluguer no Airbnb, permitindo aos fãs viverem uma experiência única ao pernoitar nos mesmos locais onde os "Fab Four" construíram as bases para o seu fenómeno global. A oferta inclui quartos privados como a Suite McCartney e a Suite Lennon, cada um decorado para evocar a essência da banda, proporcionando um ambiente íntimo e cheio de nostalgia.

Liverpool, já considerada uma meca para os fãs da banda, ganha agora mais um local de peregrinação, não apenas para visitar, mas para experimentar de uma forma diferente. Foto: @Airbnb

Liverpool, já considerada uma meca para os fãs da banda, ganha agora mais um local de peregrinação, não apenas para visitar, mas para experimentar de uma forma diferente. Este novo empreendimento oferece uma conexão direta com as raízes dos Beatles, permitindo que os fãs se sintam mais próximos do que nunca das lendas que continuam a inspirar gerações. Este Airbnb fica, assim, na zona de West Derby.