Londres, a cidade onde o inverno tem mais estilo

Poucas marcas se deixam influenciar tanto pela cidade de Londres como a Hackett – ou não fosse o seu nome completo Hackett London. Não é por acaso. A verdade é que nenhuma outra cidade do mundo incorpora tão bem a elegância serena de um homem moderno, que conserva aquilo que merece ser conservado, que dá importância à tradição, um homem cuja imagem reconhecemos como a de um verdadeiro gentleman. E se os chapéus de coco já lá vão, o tweed, é seguro dizê-lo, viverá para sempre. Na sua recém-lançada campanha outono-inverno, fotografada pelo aclamado Ben Harries, fotógrafo de moda, a Hackett aprofunda a ligação à sua herança britânica.

Os padrões britânicos, como o windowpane, o Prince of Wales, o herringbone e o tartan, imperam nesta coleção Foto: DR

A campanha acompanha três homens modernos ao longo de um passeio por algumas das zonas mais emblemáticas de Londres, um percurso desde a Royal Academy of Arts até Piccadilly Arcade, passando pelas ruas vibrantes de Mayfair e a beleza serena do St James's Park. No cenário intemporal da cidade de Londres, cada peça de roupa complementa o ambiente que a rodeia.

A coleção tem uma paleta de cores clássica e sofisticada, com burgundy (haverá cor mais British?), castanhos, azuis e verdes. Uma paleta que anima os tradicionais e incontornáveis padrões britânicos, como o windowpane, o Prince of Wales, o herringbone e o tartan, que a Hackett escolheu para criar blazers, gilets e calças.

A paleta de cores desta coleçao vai do burgundy aos castanhos, azuis e verdes Foto: DR

Sob o mote We Belong to London, as peças desta coleção foram concebidas a pensar no homem moderno que precisa de manter o seu visual elegante em qualquer ambiente. Sendo perfeitas tanto para um passeio matinal, como para ambientes noturnos acolhedores, garantindo conforto e estilo em todas as condições meteorológicas – ou, como diria o britânico Sting, "a gentleman will walk but never run". Razão pela qual inclui peças híbridas, concebidas para conferir flexibilidade durante a época de transição entre estações, com tecidos leves como o algodão e o nylon, até aos materiais mais pesados, como as malhas em algodão e casacos de penas.

A coleção encontra-se já disponível em lojas Hackett London de todo o mundo, incluindo a da Avenida da Liberdade, em Lisboa, e no site da marca.