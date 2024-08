TerraCabins: um retiro onde os telemóveis ficam à porta

Não é segredo que andamos todos stressados por conta das incessantes notificações, intimações e interpelações dos telemóveis. Todos? Não, escaparam pelo menos dois: o João França e o Bernardo Ruivo – o João tem negócios na agricultura e o Bernardo é treinador de surf. Vivem vidas tranquilas, longe das redes sociais e dos e-mails de trabalho fora de horas, mas olham em volta e vêem os amigos à beira de ataques de nervos. Decidiram pôr mãos à obra e criaram a TerraCabins, um projeto que consiste na instalação de "cabanas off-grid" rodeadas de natureza, em locais idílicos, cuidadosamente selecionados para proporcionar uma experiência única, bucólica, relaxante e imersiva.

As duas primeiras cabanas do projeto TerraCabins estão localizadas na zona de Porto Covo Foto: DR

Muito mais do que um sítio sossegado para passar uns dias, a ideia é que as pessoas aproveitem a estadia para fazer um detox digital – sem distrações tecnológicas, como telemóveis, redes sociais e computadores –, levantando o pescoço e os olhos para verem a natureza que as rodeia. "Ah, mas e o Spotify? Nem sequer vou poder ouvir música?" Claro que pode, o João e o Bernardo pensaram em tudo: tem à sua disposição um rádio com leitor de cassetes à moda antiga e uma seleção de cassetes – para o caso de não saber o que isso é. Mas se a ideia é fugir do mundo, o melhor, se calhar, é não ligar o rádio.

Ainda se lembra como é que isto funciona? Foto: DR

A experiência "off grid" começa logo antes do check-in, já que não é permitido levar o carro até às cabanas. Cada localização possui uma zona de estacionamento específica, onde os visitantes devem deixar os veículos. O acesso é feito a pé, percorrendo um caminho pelo campo, com cerca de 450 metros, sendo disponibilizado um carrinho para facilitar o transporte das malas. "Queremos que as pessoas estejam em contacto total com a natureza, por isso, os hóspedes não podem abrir a janela e ver um carro estacionado nas proximidades", é a explicação.

Café, livros e sossego campestre – haverá coisa melhor? Foto: DR

A ideia é que a ausência de distrações tecnológicas promova um relaxamento mental e físico que ajude a reduzir o stress e a ansiedade. O silêncio do campo – tirando passarinhos, grilos, cigarras e corujas, mas esses barulhos não contam – oferece uma oportunidade para refletir, meditar, ler, dormitar, ver o tempo passar e aborrecer-se com isso, até porque, como qualquer pessoa com um trabalho criativo poderá confirmar, o aborrecimento é essencial para a criatividade.

As cabanas têm todos os confortos essenciais Foto: DR

No comunicado que apresenta a iniciativa, João França explica como é que o plano foi posto em prática: "Estabelecemos parcerias com proprietários de herdades que têm grandes extensões de terreno subaproveitadas e que procuram alguma rentabilidade extra. Após chegarmos a um acordo, instalamos uma das nossas cabanas, que fabricamos, e uma percentagem da faturação reverte a favor do dono do terreno".

E são mais espaçosas do que seria de supor Foto: DR

O projeto foi lançado no mês passado, com duas cabanas – a Odete e a Tonica –, localizadas perto de Porto Covo. Mas João e Bernardo estão já a produzir mais duas que vão ser colocadas noutras localizações que ainda não podem ser reveladas, com excepção do seguinte detalhe: vão estar em frente a um grande lago. A estadia mínima é de duas noites e os preços são fixos durante todo o ano. Durante a semana, custa 135 euros por noite, ao fim-de-semana sobe para 145 euros. As reservas podem ser feitas online no site do projeto. Sabe aquela sensação de precisar de férias para descansar das férias? Tem aqui o sítio ideal.