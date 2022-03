Dubai inaugura centro cultural que antecipa o futuro dos próximos 50 anos

O edifício de 30 mil metros quadrados nos Emirados Árabes Unidos , abriu portas ao público no último dia 22 de fevereiro. Construído em torno da sustentabilidade, com base na tecnologia robótica, conta com 77 metros de altura e uma estrutura em forma de anel alongado.



O projeto é da autoria da empresa de aquitetura Killa Designs, liderado por Shaun Killa, e já foi descrito como "o mais bonito edifício do mundo". Toda a sua estrutura tem um simbolismo, "a forma oval única e sólida representa a humanidade e o que sabemos do futuro, ao mesmo tempo que o vazio central representa o desconhecido", afirmou o arquiteto Killa a Al Arabiya News.

"Museu do Futuro" Dubai Foto: Getty Images

As janelas foram feitas na forma de calígrafia árabe do artista Mattar bin Lahej, envolvendo totalmente o edifício circular como uma verdadeira obra de arte.

Emiratis no Museu do Futuro, a 23 de fevereiro de 2022, no Dubai. Foto: Getty Images

O museu utiliza as mais recentes tecnologias no que toca à realidade virtual e à inteligência artificial e conta com sete andares e diversas salas que prometem antecipar o futuro da humanidade. Acolhe laboratórios de inovação dedicados a vários setores, incluindo saúde e bem-estar, educação, alterações climáticas, cidades inteligentes, energia e transportes, espiritualidade, bem como testes a novas invenções, como a exploração espacial com base num simulador.

'Museu do Futuro' a 23 de fevereiro de 2022, um dia após sua abertura no Dubai. Foto: Getty Images

Criado para responder a uma série de questões relacionadas com os destinos do planeta, o Museu do Futuro também tem uma secção interativa, onde os visitantes podem entrar numa espécie de portal do tempo, uma janela para os próximos anos e potenciais desafios que aí vêm. Pretende-se ainda que esta seja uma plataforma para promover um futuro mais sustentável e inspirar positivamente a população a moldar a progressão da humanidade.

Os bilhetes custam 35 euros por pessoa, e já se encontram disponíveis no site oficial do museu.