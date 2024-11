Bisque Bistro. O sabor do clássico, reinventado

Um bistrô de alma vintage e cozinha contemporânea, onde o bisque – o clássico molho francês – assume o protagonismo. Assim se descreve o Bisque Bistro, que nos convida a mergulhar na essência da gastronomia francesa. Com uma decoração minimalista pontuada por toques de vermelho, e uma esplanada encantadora que nos remete para o cenário do filme Amélie, o Bisque Bistro remete-nos para uma autêntica brasserie parisiense. Destaque para a cozinha aberta, que permite ver cada prato a ser preparado pelo chef como se de uma peça de teatro se tratasse.

A proposta gastronómica é clara e única: a base de muitos pratos é o bisque, o molho francês que aqui é reinventado pelo chef Furik Valeriy. Inspirado pela simplicidade dos ingredientes do quotidiano, o chef apresenta um menu que eleva produtos comuns a uma experiência memorável. A carta é sazonal, garantindo frescura e novidade a cada visita.

Com uma decoração minimalista pontuada por toques de vermelho, e uma esplanada encantadora que nos remete ao cenário do filme Amélie, o Bisque Bistro faz-nos sentir numa autêntica brasserie parisiense. Foto: DR

Para o jantar – única refeição servida no restaurante – optámos por um leque variado de pratos, representando bem a diversidade do menu. Começámos pelas entradas, na qual as opções recaíram numa bruschetta com sardinhas confitadas e tomate (€8,50) e numa burrata com tomate e creme de ervilhas (€12). A bruschetta surpreendeu desde a primeira dentada, com uma explosão de sabores, em que o tomate trazia uma frescura de verão e a sardinha, longe de ser intensa, revelou-se subtil e saborosa. Já a burrata, sempre um clássico, não decepcionou, e a combinação com o creme de ervilhas foi irresistível.

Bruschetta com sardinhas confitadas e tomate (€8,50). Foto: DR

Nos pratos principais, optámos por dois dos destaques da casa. A lagosta com gougères e molho rouille (€25) foi uma decisão óbvia para provarmos o emblemático bisque do chef. A cremosidade envolvente do prato, com um toque fumado, harmonizou-se na perfeição com os gougères, criando uma experiência de sabor rica e inesquecível. Já o bourguignon de vaca com batatas e cenoura assada (€17,50) revelou-se um exemplo clássico e bem-executado da cozinha francesa, com a carne macia que quase se desfazia ao toque do garfo e um puré que completava o prato na perfeição.

Lagosta com gougères e molho rouille (€25). Foto: DR

Para finalizar, a sobremesa não podia faltar. Experimentámos duas das três opções: o cheesecake de chocolate com cardamomo e cogumelos (€9) e o choux recheado com creme de baunilha e framboesa (€7,50). Para os amantes de chocolate, o cheesecake é imperdível, mas admitimos que o choux foi a estrela para nós, com o seu equilíbrio de doçura e frescura.

A carta de bebidas, extensa e bem pensada, é uma escolha perfeita para aproveitar os últimos raios de sol. Deixamos como última nota que o Bisque Bistro, apesar de só abrir aos jantares, durante o fim-de-semana apresenta uma carta de brunch com propostas inusitadas como panquecas de courgette com salmão e guacamole até brioche com caviar preto (esturjão).