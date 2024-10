Livro. Os 200 anos da Quinta Avenida

A Quinta Avenida é sinónimo de luxo cosmopolita – em especial, o trecho conhecido como Millionaire's Row, entre a 34th Street e o Central Park, onde se concentram algumas das lojas mais caras. Ir a Nova Iorque e não calcorrear esta via, passando os olhos pelas suas montras elegantes – o sonho de qualquer sibarita –, é como ir a Roma e não ver o Papa. É uma das avenidas mais famosas e icónicas do mundo, não só pelo seu status de centro comercial da alta-roda, mas também porque a sua história reflete o desenvolvimento de Nova Iorque como metrópole global. A Quinta Avenida vive na nossa memória e imaginário fruto das muitas cenas de filmes e produções fotográficas que aí tiveram lugar. Quem poderá esquecer, por exemplo, a famosa cena de abertura do filme Breakfast at Tiffany’s, com Audrey Hepburn a admirar os diamantes na montra da loja, com os seus grandes óculos de sol, café numa mão e croissant na outra? Motivos, portanto, não faltam para a famosa editora Assouline publicar uma edição especial em homenagem a esta Meca do sonho americano, revelando os segredos que ela guarda há 200 anos. Chama-se Fifth Ave: 200 Years of Stories and Legends.

O livro custa 120 euros e estará disponível a partir de 23 de novembro Foto: Assouline

Com o seus cerca de 10 quilómetros de comprimento, a Quinta Avenida vai de Washington Square Park, no sul de Manhattan, até a Harlem River, no norte, passando por marcos históricos como o Empire State Building, o Metropolitan Museum of Art (o famoso MET) e o Central Park. Originalmente, esta via, construída em 1824, era uma zona residencial, albergando famílias influentes da alta sociedade, como os Astor e os Vanderbilt, que construíram grandes mansões ao longo da avenida. A parte mais famosa, perto de Central Park, tornou-se um dos endereços mais desejados e exclusivos.

Audrey Hepburn dá corpo a Holly Golightly, a protagonista do filme "Breakfast at Tiffany's" Foto: Pictorial Press Ltd | Alamy Stock Photo

O MET e a Biblioteca Pública de Nova Iorque começaram a ser construídos no final do século XIX, o que marcou uma viragem para que a avenida se tornasse também uma zona cultural. No início dos anos 1900, o crescimento da cidade e o aumento da industrialização levou à demolição de muitas mansões, para dar lugar a edifícios comerciais e lojas, com particular destaque para o Empire State Building, que abriu ao público em 1931, contribuindo para a transformação de Nova Iorque num centro global de negócios e comércio.

Marilyn Monroe a escandalizar umas senhoras de meia idade Foto: Shaw Family Archives/Contributor/Getty Images

A evolução da Quinta Avenida, de uma zona residencial de elite para um centro global de cultura e consumo, reflete a própria transformação da cidade de Nova Iorque ao longo dos dois séculos. E este livro oferece uma visão panorâmica sobre essa transformação, com fotografias históricas a preto e branco de carruagens puxadas por cavalos diante de grandiosas mansões, até cenas modernas de ruas movimentadas e cheias de energia. Cada página captura a essência da importância cultural, arquitetónica e social da avenida, com fotografias de arquivo e imagens contemporâneas que imortalizam o seu legado.

Os Beatles a passearem de carruagem na Quinta Avenida Foto: Popperfoto/Contributor/Getty Images

Fifth Avenue: 200 Years of Stories and Legends tem um prefácio escrito por Jay McInerney, conhecido pela forma inteligente e vívida como retrata a vida moderna em Nova Iorque, como no seu aclamado romance Bright Lights, Big City. Já a introdução ficou a cargo de Julie Satow, jornalista premiada e autora de The Plaza: The Secret Life of America’s Most Famous Hotel, que oferece o seu profundo conhecimento sobre a história arquitetónica e imobiliária de Nova Iorque, destacando os marcos icónicos da avenida, desde o MET até o Rockefeller Center, e tudo o que existe entre eles.

A Quinta Avenida é palco de grandes eventos, como desfiles durante o Dia de Ação de Graças e o "Saint Patrick's Day" Foto: Mike Coppola | Getty Images

Fifth Avenue: 200 Years of Stories and Legends é mais do que uma homenagem à mais célebre avenida de Nova Iorque. É uma experiência imersiva para os amantes de história, arquitetura e fotografia. Tem 288 páginas, 213 ilustrações e está disponível no site da editora a partir de 24 de novembro e custa 120 euros.