Dior inaugura spa a bordo de um cruzeiro no Sena

Os Jogos Olímpicos são sempre um evento espetacular. Quem não se lembra dos gigantescos desenhos com peças de dominó que, na cerimónia de abertura das Jogos de Pequim, se moviam como se estivessem vivos, ou da rainha Isabel II a saltar de um helicóptero, na abertura dos Jogos do Reino Unido. Também os Jogos Olímpicos de Paris, prestes a começar, são imperdíveis para quem tiver a oportunidade de viajar até lá. Em teoria. Porque na prática, vai haver demasiada gente em todo o lado e o trânsito vai ser um inferno. Bom mesmo seria ver os atletas à distância, dentro da tranquilidade de um iate, a deslizar vagarosa e indolentemente pelo Sena. E quem diz que não pode? Sabe quem é que pensou nisso? A Dior. Entre 30 de julho e 11 de agosto, quem quiser poderá embarcar num cruzeiro no Sena organizado pela luxuosa marca francesa. Uma espécie de spa aquático, com tratamentos, ioga, pilates e refeições exclusivas do chef Jean Imbert.

O Dior Spa Cruise tem quatro cabines de tratamento individuais e uma cabine dupla Foto: DR

Imagine que um dia destes, durante a próxima quinzena, em vez de estar às nove da manhã, numa fila gigantesca, à espera de entrar numa competição olímpica, está no cais Henri IV, perto da Île Saint-Louis, no rio Sena, a entrar, tranquilamente, no Dior Spa Cruise. Não é uma ideia simpática? Por lá, para além de uma área de recepção com uma seleção de cuidados de pele e fragrâncias Dior, encontrará quatro cabines de tratamento individuais e uma cabine dupla. O convés superior oferece um espaço fitness ao ar livre, onde decorrerão sessões de ioga e pilates, e ainda dez espreguiçadeiras à sombra de guarda-sóis, e uma piscina de imersão fria inspirada na crioterapia.

No convés superior há uma área de fitness, onde decorrem sessões de ioga e pilates Foto: DR

Como se não bastasse, o Dior Spa Cruise vai acolher, pela primeira vez, o famoso restaurante Monsieur Dior, com o chef Jean Imbert, que planeou um menu exclusivo de pratos saudáveis e saborosos em três opções, conforme a hora do dia: pequeno-almoço, almoço e chá da tarde.

Quanto a tratamentos, poderá optar entre faciais e corporais. Os tratamentos faciais incluem o HydraFacial, com exfoliação mecânica via hidro-dermoabrasão seguida de exfoliação química, para uma pele hidratada e desintoxicada; o Skin-Nutrition, que inclui uma massagem exclusiva com o Micro-Huile de Rose Dior Prestige e os seus 22 micronutrientes extraídos da rosa de Granville; ou, por último, o Miracle L'Or de Vie, um tratamento anti-envelhecimento, com efeito antioxidante, que usa os benefícios da longevidade da videira Yquem.

E uma zona de refeições, onde serão servidas as criações do chef Jean Imbert Foto: DR

No que toca a corpo, tem quatro opções. O tratamento de remodelação Sculpt Therapy, com radiofrequência – com uma nova máquina da Indiba, especialmente desenvolvida para a Dior, e cujo lançamento mundial vai ser feito a bordo deste cruzeiro; o Muscle Therapy, um ritual inspirado nos programas de recuperação desportiva dos atletas, que combina microaspiração alveolar com massagem muscular; D-Tissue, uma massagem vigorosa, para soltar a rigidez, oxigenar os músculos, eliminar toxinas e aliviar dores musculares; e, por último, Constellation, uma massagem calmante para relaxar e libertar o stress.

A zona de relaxamento deste spa aquático tem espreguiçadeiras e uma piscina de crioterapia Foto: DR

O Dior Spa Cruise parte todos os dias às 9h, 11h, 13h, 15h e 17h, e permite três opções: Cruzeiro Fitness, com a duração de duas horas e que inclui uma hora de fitness (ioga ou pilates), uma refeição e tempo de relaxamento; Cruzeiro de Tratamento, também com a duração de duas horas e que inclui uma hora de tratamento corporal ou facial, uma refeição e tempo de relaxamento; ou Cruzeiro de Tratamento e Fitness, com a duração de quatro horas e que inclui fitness, tratamento, dois momentos de relaxamento e uma refeição.

A opção de Fitness custa 650 euros, a de Tratamento, 1150 euros, e a opção completa custa 1800 euros. As reservas são feitas no site da Dior.