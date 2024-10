Este é o melhor hotel do mundo

A comida, o design, as experiências disponíveis e o atendimento são alguns dos critérios que a revista de viagens analisa na constituição da lista dos melhores hotéis, com base no preenchimento de mais de 575.000 inquéritos nesta edição dos prémios.

A uma hora e meia da cidade de São Francisco, no estado da Califórnia nos Estados Unidos da América, onde o mar e as vinhas se encontram, The Lodge at Bodega Bay leva a coroa na edição de 2024 de melhor hotel do mundo. Não é o habtiual hotel em torre, mas sim casas e cabanas que ao longo da propriedade dão o aspeto de uma vila isolada no meio do campo. Entre vinhas e colinas à beira mar, este alojamento serve de refúgio, quer seja para relaxar no spa, à lareira ou a observar pássaro - sim, observar pássaros é uma das principais atividades da região.

Casas e cabanas que ao longo da propriedade dão o aspeto de uma vila isolada no meio do campo. Foto: @ The Lodge at Bodega Bay

A localização na rota migratória da costa oeste e a diversidade de habitats torna este sítio famoso para os aficionados, ou novos curiosos, por pássaros, com especiais avistamentos todo o ano, inspirando até o famoso filme Birds, de Alfred Hithcock. A loja ao lado do hotel tem em exibição objetos presentes no filme e o próprio hotel é anfitrião de um festival de Hithcock, todos os anos, em março.

Bodega Bay é o destino ideal para passear em praias isoladas ou desfrutar de provas de vinho, dentro e fora do hotel, caminhadas na natureza, mergulhos na psicina, aulas de fitness e ginásio e jogos de Boccia. Foto: @The Lodge at Bodega Bay

Se observar pássaros não está no seu plano de férias, Bodega Bay é o destino ideal para passear em praias isoladas ou desfrutar de provas de vinho, dentro e fora do hotel, caminhadas na natureza, mergulhos na psicina, aulas de fitness e ginásio e jogos de boccia. Ao anoitecer, as fogueiras espalhadas pelo exterior do hotel, com zonas de sofás e vista para o oceano, podem ser o relaxar perfeito antes de ir descansar. As experiências de spa foram personalizadas com conchas do mar ou esfoliação de sal do mar e uvas.

Ao anoitecer, as fogueiras espalhadas pelo exterior do hotel, com zonas de sofás e vista para o oceano, podem ser o relaxar perfeito antes de ir descansar. Foto: @The Lodge at Bodega Bay

A maioria dos 83 quartos, com decoração de inspiração náutica e atmosfera confortável, têm opções de lareiras e varandas privadas, bem como a opção de jacuzzi no quarto. A janela de todos os quartos tem binóculos que facilitam a visão clara das colinas e do oceano.

A maioria dos 83 quartos, com decoração de inspiração náutica e atmosfera confortável, oferecem opções de lareiras e varandas privadas, bem como a opção de jacuzzi no quarto. Foto: @The Lodge at Bodega Bay

Nos seus dois restaurantes, Drakes Sonoma Coast Kitchen, de marisco e Drakes Fireside Lounge, de cozinha americana, o The Lodge oferece assim várias opções de jantar, com o primeiro restaurante mencionado a ser também local de pequeno-almoço e o segundo de almoço e cocktails.

O The lodge at Bodega Bay está projetado para o conforto, para ser uma casa longe de casa. Foto: @The Lodge at Bodega Bay

O The Lodge at Bodega Bay está projetado para o conforto, para ser uma casa longe de casa, um sítio para relaxar e se encontrar novamente, fazer tudo no seu tempo e ritmo, com uma mistura de sítios públicos e privados, abre portas tanto à socialização como à solidão.