As 24 coisas que não pode perder em 2024

2024 é um "ano decisivo", segundo as sábias palavras do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas para além de todas as eleições que podem mudar o mundo (legislativas, europeias, EUA, Rússia…), ou a evolução dos conflitos em Israel e na Ucrânia, 2024 é também um ano recheado de novidades culturais, desportivas, férias inesperadas e espaços de bem-estar… Com uma particularidade: é, também um ano bissexto, e quem nasceu a 29 de fevereiro tem motivos de sobra para celebrar. Para todos os outros, isso significa que temos mais um dia para aproveitar.

1. Jogos Olímpicos

Ano bissexto é ano do maior evento desportivo na Terra. E desta vez aqui tão perto porque Paris volta a receber os grandes jogos de 26 de julho a 11 de agosto. Com uma curiosidade: as provas de surf disputam-se em Taiti, na Polinésia francesa e, pela primeira vez, as olimpíadas decorrem em dois continentes.

Foi há 100 anos que a Torre Eiffel serviu pela primeira vez como pano de fundo para umas olimpíadas, curiosamente as primeiras em que Portugal venceu uma medalha – bronze, no hipismo por equipas −, e desta então muita coisa mudou. Por exemplo, há 100 anos o breakdancing, a nova disciplina olímpica, nem sequer existia e, muito mais importante, seria impensável termos paridade entre atletas masculinos e femininos como agora.

Jogos Olímpicos Foto: DR

2. Paralímpicos de Paris

A partir de 28 de agosto, e até 8 de setembro, chega a vez dos atletas paralímpicos mostrarem todo seu talento, e nesta competição Portugal costuma sair-se bastante bem.

3. Um ano pela tela grande

O 2024 cinematográfico não será propriamente diferente dos anos anteriores, e promete uma série de blockbusters, filmes de ação, sagas, grandes regressos, comédias, dramas e filmes independentes que vão dar muito que falar. Entre os regressos mais aguardados temos a segunda parte da saga Dune, com Zendaya e Timothée Chalamet, e Gladiador 2, a muito aclamada aventura de Ridley Scott. Desta vez não há Russel Crowe (o gladiador morreu, recordam-se?) e vamos antes seguir as aventuras de Lucius Verus, o jovem sobrinho do Imperador Commodus, interpretado por Joaquin Phoenix. Também ele não aparece neste regresso, mas está de volta numa personagem ainda mais incrível: Joker: Folie à Deux. Pelo meio temos um filme independente a gerar enorme atenção e controvérsia: Civil War. Previsto estrear em abril ou maio, o filme de Alex Garland retrata uma América profundamente dividida ideologicamente em plena (e devastadora) Guerra Civil. Uma obra de ficção que muitos perguntam se não virará documentário depois das eleições norte-americanas de novembro.

Dune 2 Foto: IMDB

4. Eclipse Solar

Por mais que a ciência o explique, há qualquer coisa de mágico num Eclipse Solar e, no dia 8 de abril, quem estiver na América do Norte vai poder assistir a um eclipse total. México, EUA e Canadá estão a preparar inúmeros pontos de observação, acompanhados por peritos da NASA e retiros espirituais, acompanhado por djembés, mas na impossibilidade de rumar ao outro lado do Atlântico ficamo-nos pelos Açores, a segunda melhor alternativa para ver o eclipse. Em Portugal continental também se pode ver, mas de forma muito mais parcial.

5. O ano das auroras boreais

Continuando a olhar para o céu, parece que 2024, e 2025 a seguir, são os melhores anos para observar as auroras breais. Dizem que até será possível ver − em condições ideais − no norte de França ou de Inglaterra, mas evidentemente os países mais a norte continuam a ser os locais de eleição para observar o bailado celestial.

Auroras boreais Foto: Pexels

6. Uma romântica viagem de comboio

Por cá só se fala em TGV, mas noutros países o que está na ordem do dia são as viagens em comboios vintage, idealmente com carruagem cama. São muitas as novidades, incluindo uma Grand Tour de 6 dias e 5 noites percorrendo alguns dos pontos mais bonitos de França. A bordo de uma das 18 espaçosas cabines, com casa de banho e todas as comodidades e de um vagão restaurante que oferece todo o luxo de antigamente.

7. No Transcantábrico

Aqui mais perto, o Tren Transcantábrico oferece uma viagem incrível pelo Norte de Espanha, partindo de Santiago de Compostela e percorrendo toda a costa norte até Bilbao e San Sebastián (ou vice-versa).

Transcantábrico Foto: DR

8. De Roma a Cortina d'Ampezzo

Mais uma prova de que as viagens de avião e estrada estão out, a FS Treni Turistici Italiani acaba de inaugurar uma viagem de Roma até Cortina d'Ampezzo, uma das estâncias de esqui mais encantadoras das Dolomitas. O comboio parte de Roma às 21h00 e chega às 8h00, depois de uma noite embalada pelos carris. A seguir é atacar as pistas.

9. Time Out Market no Porto

O Time Out Market vai chegar ao Porto até ao final de 2024. E num local emblemático da cidade, a estação de São Bento. Ao todo serão 14 restaurantes, com os chefes Rui Paula e Vasco Coelho Santos assegurados, dois bares e uma torre exterior com espaço para eventos e vista para a cidade. A recuperação ficou a cargo de Souto Moura.



10. A reabertura dos museus

Se no Porto se come, em Lisboa 2024 será marcado pela reabertura de dois grandes museus: o MUDE, o Museu do Design e da Moda, fechado desde 2016, e o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, o CAM. Neste último destaque para o enorme acervo de obras que voltam a estar expostas mas também para a renovação e extensão dos jardins da fundação. O novo hotspot da cidade.

Centro de Arte Moderna da Gulbenkian Foto: DR

11. 29029 Everesting

Escalar o Evereste é um sonho. O problema é que se tornou um sonho para demasiadas pessoas, colocando em risco o ecossistema da montanha mais alta do mundo e os outros escaladores. Foi a pensar nisso que um grupo de norte-americanos criou o 29029 − número que nos remete para a altura da montanha (8849 m.) em pés. Aqui a ideia é escalar a mesma altura, mas sem nunca ir ao Nepal. Como? Escalando, para cima e para baixo, em 36 horas, até atingir a mesma altitude. Podem escolher uma de seis montanhas, todas no continente americano. Infelizmente os eventos para 24 já estão esgotados, por isso quem quiser mesmo fazer esta escalada tem de começar já a preparar-se para 2025.

29029 Everesting Foto: DR

12. Última chance para comer no NOMA

Depois de ter sido eleito o melhor restaurante do mundo em todas as listas e encabeçar, por cinco vezes, os 50 Best, o Noma vai fechar no final de 2024. Temos um ano para conseguir reservar mesa e experimentar as criações de alta gastronomia de René Redzepi, porque depois disso o chef vai focar toda a sua atenção nos Noma Projects, uma espécie de mercearia online que permite encomendar comida e produtos para casa. É toda uma mudança de registo, embora perfeita para continuar a experimentar as fermentações e desidratações tão típicas da sua cozinha.

NOMA Foto: DR

13. Euro 2024

Ano de Jogos Olímpicos é ano de Euro também, e depois de uma qualificação "limpinha", a curiosidade para saber o que Portugal vai fazer é grande. Para já, as casas de apostas colocam-nos num promissor 5º lugar entre as favoritas, empatada com a quarta seleção, a Espanha, e atrás apenas da França, Inglaterra e da anfitriã Alemanha. De 14 de junho a 14 de julho, com a final a ser disputada em Berlim (para quem quiser ir já comprando os bilhetes…).

14. Os trilhos coloridos

O Trilho dos Gaios, perto de Tábua, no distrito de Coimbra, é a nova moda entre os caminhantes nacionais. E muito por culpa dos trilhos coloridos, à vez azul, verde ou cor-de-rosa. Perfeitos para umas fotografias muito instagramáveis. Tudo isto enquanto serpenteia por uma vegetação luxuriante e sempre acompanhado por vários cursos de água. As zonas coloridas – entre a Praia Fluvial de Vale de Gaios e a Ponte Romana de Sumes – distam seis quilómetros e são facilmente acessíveis a toda a família, mas os mais aventureiros podem percorrer todos os 17 quilómetros do trilho, partindo do centro histórico de Tábua e terminando na aldeia de Vila Nova de Oliveirinha. Este, sobretudo pelo desnível, já é um trilho bastante mais exigente.

Trilho dos Gaios Foto: DR

15. Cultura e termas

Bad Ischl, em Salzkammergut, não só está na lista para nome mais impronunciável do ano como foi eleita Capital Europeia da Cultura. Sendo Bodo, na Noruega e Tartu na Estónia, as restantes. Mas esta antiga cidade termal foi retiro da nobreza e da realeza durante séculos, pelo que oferece o cenário idílico para desfrutar de um dos mais preenchidos programas artísticos que há memória numa capital cultural. A região é também casa de Hallstatt, a famosa "cidade postal" austríaca, e não custa dar um "saltinho".

16. Viena, a invejosa

Viena está disposta a roubar as atenções de Bad Ischl, especialmente com a reabertura do Wien Museum, que esteve três anos fechado "para renovações" que custaram mais de 100 milhões de euros. A primeira grande exposição conta a evolução da cidade, desde as origens como acampamento militar romano até cidade imperial e a metrópole atual, uma das mais bonitas e habitáveis do continente. A casa de Strauss é outro museu recém -naugurado que vale especialmente a pena visitar. Afinal, o Danúbio Azul é praticamente a banda sonora não oficial da cidade.

Wien Museum Foto: DR

17. O primeiro passeio turístico no espaço

A Space X, de Elon Musk, prepara-se para oferecer o primeiro passeio turístico no espaço. E para quem se pergunta: ‘mas não foram já turistas ao espaço?’, a diferença é que desta vez o turista terá mesmo a possibilidade de sair da nave e andar pelo espaço. Como se vê nos filmes. Na impossibilidade de ser o escolhido, resta acompanhar a viagem cá de baixo e amaldiçoar o sortudo.



18. O primeiro cruzeiro Taylor Swift

E que tal embarcar em Miami a bordo do primeiro cruzeiro dedicado a Taylor Swift? Possivelmente por menos dinheiro do que pagariam pelos bilhetes na candonga para os espetáculos de Lisboa. É verdade que o cruzeiro não conta com a presença da cantora, mas não faltarão fãs, música, festas de karaoke, de dança, cosplay… Tudo "superdivertido" para os ‘Swifties’. O cruzeiro parte de Miami, em outubro, em direção às Bahamas, o que também não é mal pensado.

Taylor Swift Foto: Getty Images

19. Aveiro de Cultura

Por cá, é a Aveiro que cabem as honras de ser a primeira Capital Portuguesa da Cultura. E a cidade na foz do Vouga dividiu as celebrações em quatro temas, um por trimestre, pensando na interligação da cultura com desafios do mundo de hoje. Assim, teremos Cultura e Identidade, Cultura e Democracia, Cultura e Sustentabilidade e Cultura e Tecnologia. Pelo meio, barcos rabelo, ovos moles e um elogio permanente à cerâmica portuguesa.

20. Gastronomia e Vinho no Ribatejo

Santarém acolhe o mais amplo e antigo festival de gastronomia do país, mas em 2024, juntamente com Almeirim, Alpiarça, e Cartaxo, Santarém será também Cidade do Vinho. Os quatro municípios ribatejanos juntam-se assim para mostrar a produção de vinho na região do Tejo, organizando palestras, cursos e provas de vinho, destacando as castas regionais, e muitas mais atividades. Para acompanhar sempre com a melhor da gastronomia da região, e com um condutor designado. Ou será resignado?

21. Fazer a Ecopista do Dão

Mantendo-nos nesta temática de capitais de qualquer coisa, em 2024 Viseu será a Cidade Europeia do Desporto. E uma vez que o objetivo da cidade será promover a atividade física de toda a população, vamos aproveitar e fazer a Ecopista do Dão, a pé ou de bicicleta, ligando Santa Comba Dão a Viseu, passando por Tondela. A pista começa na antiga linha ferroviária, e passa inclusivamente pela velha ponte metálica (agora recuperada) sobre o rio. A extensão total é de 49 km, mas como é praticamente plana, é relativamente fácil – e pode "sair" em qualquer ponto evidentemente.

Viseu Foto: Getty Images

22. A discoteca mais alta da Europa

A Detour Discotheque é uma discoteca pop up que, em 2024, assentou arrais no Schilthorn Piz Gloria, em Lauterbrunnen na Suíça, a uns "meros" três mil metros de altitude. Aconselhamos a compra antecipada das entradas, porque seria uma chatice ser barrado à porta depois de apanhar quatro teleféricos para lá chegar… Mas parece que a festa vale a pena, tal como o cenário.

Schilthorn Foto: DR

23. Ich bin ein berliner

Continuando com a onda das discotecas, os berlineses estão entre os alemães que mais e melhor se sabem divertir, como prova a enorme discoteca que acabam de inaugurar no antigo aeroporto de Tegel, que desempenhou um papel fundamental durante o Bloqueio de Berlim, pelos soviéticos. Agora, a discoteca chamada de Turblence TXL recebe festas e inúmeros eventos ao longo do ano. Mais uma boa desculpa para visitar Berlim.

24. Dia da Liberdade

Last but not least, comemoram-se os 50 anos do 25 de Abril, e os dias da democracia e da liberdade. Sempre é meio século e há muitas mais razões para se juntar à festa do que descer a Avenida da Liberdade ou ouvir os discursos na Assembleia da República. Pode ir acompanhando o programa na página 50anos25deabril.