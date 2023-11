Fotografias inéditas de António Variações estão pela primeira vez à venda

Fotografias de António Variações dos anos 80, tiradas por Teresa Couto Pinto, estão à venda na loja online da Terra Esplêndida. A edição limitada conta com cinco fotos, todas elas numeradas e assinadas por Teresa. As imagens retratam momentos cruciais do início da carreira de Variações, capturados na intimidade de sua casa.

António Variações, Casa do cantor e compositor, 1983 Foto: Teresa Couto Pinto

O famoso cantor possui uma vida repleta de momentos memoráveis, desde os seus humildes começos como um barbeiro excêntrico até ao lançamento do seu primeiro álbum. António Variações deixou a sua marca, não apenas pela sua singularidade artística, mas também pela inovação refrescante e vanguardista da sua música.

António Variações, Casa do cantor e compositor, 1981 Foto: Teresa Couto Pinto

É de destacar que todas as fotografias foram meticulosamente selecionadas por Teresa Pinto, que não só era a fotógrafa de Variações, mas também a sua confidente. Esta relação de cumplicidade entre a fotógrafa e o artista, permitiu sessões permeadas pela liberdade criativa, resultando em imagens icónicas que fazem parte do imaginário coletivo português, como a que Variações segura uma tesoura ao peito. Estas imagens, tiradas entre 1981 e 1983, capturam momentos cruciais no início da carreira do cantor, quando a sua abordagem musical e estética inovadora o posicionavam como uma figura proeminente na cena cultural portuguesa.

António Variações, Casa do cantor e compositor, 1981 Foto: Teresa Couto Pinto

Essas fotografias foram selecionadas a partir do arquivo pessoal de Pinto, que preserva-as há mais de 40 anos. Além de reafirmar o inegável legado de António Variações, essas imagens revelam o papel fundamental da fotógrafa na construção da sua imagem.

As edições à venda são reproduções fine art feitas a partir dos negativos originais e mantêm os mais elevados padrões de qualidade na impressão digital de alta resolução, seguindo os padrões da indústria da arte na reprodução de fotografias. Cada imagem possui um tamanho de 21,7 x 30 cm e tem um custo de €120.