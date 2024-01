"Lazy Saturday Mornings" no Bartolomeu Bistro & Wine

O ambiente do espaço é igualmente notável, sendo uma homenagem aos Descobrimentos. Foto: Luís Ferraz

Uma carta variada de comfort food. Foto: Luís Ferraz

No coração do Porto, a apenas a alguns passos da Avenida dos Aliados e da Ribeira. Foto: Luís Ferraz

No coração do Porto, a apenas a alguns passos da Avenida dos Aliados e da Ribeira, o restaurante, apresenta uma proposta irresistível para os amantes de pequenos-almoços tardios - os. Pensado para todos aqueles que apreciam iniciar o dia de forma descontraída e saborosa, este novo menu, disponível aos, disponibiliza uma experiência gastronómica rica, entre asfocou-se numa, proporcionando um verdadeiro deleite aos que escolhem o Bartolomeu para começar o fim de semana.Num ambiente de charme e conforto, ocontempla. O alinhamento gastronómico prossegue com opções comopreparados nas versões benedict, royal, escalfados ou mexidos. Para completar a experiência, o menu tem, desde sumos naturais a espumante, todas cuidadosamente selecionadas.A filosofia gastronómica é clara:. O chef foca-se em criar pratos simples, mas repletos de sabor e frescura.O ambiente do espaço é igualmente notável, sendo uma, com o nome inspirado no navegador português Bartolomeu Dias do século XV. O restaurante cria uma atmosfera enriquecida pelas descobertas exóticas e pela riqueza dos continentes, tornando cada visita uma experiência irrepetível.Bartolomeu Bistro & Wine, Torel 1884 Suites & Apartments.Todos os sábados das 12h30 às 15h30.info@bartolomeu.com.pt ou 22 609 0003.