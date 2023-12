Pela primeira vez, Netflix revela séries e filmes mais vistos

Após vários anos de críticas sobre a falta de dados públicos relativos às visualizações dos seus conteúdos, a Netflix decidiu revelar os números de 99% do seu catálogo, cerca de 18 mil conteúdos disponíveis em todo o mundo. A divulgação foi feita através de um extenso relatório com números referentes aos conteúdos mais vistos entre janeiro e junho deste ano, uma forma mais completa e transparente de complementar as listas dos 10 mais vistos partilhadas na própria plataforma, mas que não oferecerem todo o panorama de dados.



A questão da falta de transparência foi um dos pontos centrais da greve dos atores em Hollywood, que terminou há cerca de uma semana, tal como admitiu Ted Sarandos, um dos CEO’S da Netflix durante a conferência de imprensa que apresentou o relatório na última terça-feira.

A liderar a lista dos conteúdos mais vistos inclui apenas séries e é liderada por O Agente da Noite, com 812 milhões de horas de visualizações, seguido da segunda temporada de Ginny & Georgia, com 665, e de Em Busca de Glória, com 623. Nas três posições seguintes estão mais três séries: Wednesday (508 milhões), Rainha Charlotte: uma História Bridgerton (503 milhões) e a quarta temporada de You (441). Veja a lista e o relatório completo aqui.