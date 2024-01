Hotel Six Senses Douro Valley com suite no top 100 melhores de 2024

Quem procura uma suite deslumbrante para passar a noite tem várias opções: pesquisa, pergunta aos amigos ou então consulta a lista World’s Fineste Suites da revista Elite Traveler, que todos os anos elege as 100 melhores suites do mundo. É aqui que, este ano, podemos encontrar a Vineyard Garden Suite, do famoso hotel Six Senses Douro Valley, que, como o nome indica, fica num lindíssimo recanto do vale do Douro, numa propriedade do século XIX, rodeada de vinhas, socalcos e oliveiras. Um destino idílico para quem quer sossego.

Vista exterior da Vineyard Garden Suite Foto: DR

A seleção da Elite Traveler divide-se em 10 categorias, cada uma delas com 10 sugestões de suites, o que perfaz a lista de 100 suites. As categorias são Praia, Cidade, Escolha do Editor, Legado, Aberturas Recentes, Longe de Tudo, Esqui, Wellness e Vida Selvagem. A Vineyard Garden Suite, do Six Senses Douro Valley, encaixa na categoria de Wellness devido ao foco do hotel no spa com tratamentos de assinatura Six Senses, com base nos reconhecidos benefícios para a saúde das oliveiras e vinhas locais.

O jardim/terraço privado da suite Foto: DR

De acordo com a Elite Traveler, a Vineyard Garden Suite custa 2000 dólares por noite (cerca de 1800 euros) e inclui bar, sala de jantar, paredes envidraçadas com vista para a propriedade, jacúzi, presentes de boas-vindas, lareira, walk in closets e adega – tudo privativo.

Sala de estar da suite Foto: DR

Tirando isso, o hotel é composto por 71 quartos e suites e villas, está inserido numa propriedade com oito hectares. Tem três restaurantes que dão especial atenção aos produtos locais e a uma lista de vinhos com enfoque naqueles que são produzidos na região.

Vista aérea do jardim/terraço Foto: DR

Já o Six Senses Spa tem 10 salas de tratamento, piscina interior e exterior e um ginásio. Contempla tratamentos de assinatura Six Senses, terapias de inspiração local e programas para estadas prolongadas.

Se ainda não conhece, tem agora um novo motivo para passar um fim de semana no vale do Douro.