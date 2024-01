4 das melhores propriedades de luxo de esqui do mundo

No cenário das zonas de esqui, onde a beleza natural funde harmoniosamente com os desportos de inverno, destacam-se propriedades de luxo que elevam a experiência a um patamar exclusivo. Exploramos as joias imobiliárias situadas em algumas das mais prestigiadas estâncias de esqui, proporcionando uma visão detalhada sobre as características que as tornam verdadeiramente excecionais.

Aspen, Colorado

Com a chegada da neve, não há duvidas que serão avistadas algumas figuras proeminentes neste canto dos Estados Unidos de América. Rodeado por vistas montanhosas, cobertas por mais de 300 polegadas de neve, o Colorado possui algumas das melhores condições de esqui do país. Por isso, não é de surpreender que seja o preferido de muitos.

Para uma estadia luxousa, o hotel The Little Nell é o escolhido, mas se pretende apostar em algo mais duradouro, investir numa propriedade nesta localização poderá ser a melhor opção. Segundo o Architectural Digest, o Four Peaks Ranch é a escolha. Com mais de 876 hectares de terreno, dá acesso a trilhas privadas, atividades ao ar livre, passeios a cavalo, esqui, ciclismo e até a um lago.

Four Peaks Ranch Foto: @Fourpeaksranch

Les Trois Vallées, França

Se a Europa lhe for preferencial, os Alpes franceses são a escolha. O Les Trois Vallées, aninhado no Vale de Tarentaise, é a maior área de esqui interligada do mundo. Apresenta mais de 600 km de pistas de esqui, vistas para as montanhas cobertas de neve e, claro, instalações de luxo.

Méribel Foto: DR

Com sete estâncias de esqui disponíveis, Méribel e Courchevel destacam-se das outras, tendo sido eleitas pelos The Times e Condé Nast Traveller, como as melhores do mundo. Méribel, cujo nome significa "bonita de se ver", apresenta cinco villas, todas únicas, rodeadas por uma exuberante floresta e uma vida selvagem abundante. Os preços começam nos €995,000. Por outro lado, Courchevel atrai mais famílias e entusiastas de ski, sendo que oferece uma das melhores condições nos Alpes. Apresenta uma piscina, concierge e até estacionamento subterrâneo. Os preços começam nos €1.095m.

Courchevel Foto: DR

Jochberg, Tyrol, Austria

Os Alpes austríacos são abençoados com uma longa e abundante época de neve. Por isso, não é de admirar que o país seja amplamente reconhecido como um dos melhores destinos de esqui do mundo. Se a preferência recai no sol, algo talvez escasso em muitas zonas montanhosas, o Obertalhof, é a melhor escolha. Localizado no lado solarengo de Jochberg, no sopé da montanha "Schutzkogel", este chalet apresenta amenidades de luxo, apesar das suas humildes origens. Construido com partes de uma quinta original do século XVII, este espaço apresenta trabalhos à mão, pedras luxuosas, como o mármore, e até madeira rústica. Apresenta um valor de 25 milhões de euros.

Obertalhof Foto: Engel & Völkers Kitzbühel

St. Moritz, Suíça

Casa de dois Jogos Olímpicos de inverno, St. Moriz é conhecido por abrigar os 1%. Esta estância glamourosa recebe uma forte influência italiana, sem contar com o fluxo de bilionários internacionais que investem nas suas segundas casas.

Do bom e do melhor tem de ser o Chalet Chesa Lumpaz. Uma casa com 890m2, vistas para o lago, um espaço de bem-estar privado e quartos para toda a família. Apresenta uma localização central, perto das zonas comerciais e um design contemporâneo.