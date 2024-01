Maison de Dior e Anne-Aophie Pic celebram a arte de viver

A maison de Dior e a renomada chef Anne-Sophie Pic anunciam um duo que transcende os limites da alta-costura e da gastronomia. Este diálogo criativo, que promete cativar os entusiastas de ambas as artes, começou a ser escrito no Japão, marcando o primeiro capítulo de uma colaboração a longo prazo sem precedentes.

ANNE-SOPHIE PIC x DIOR HERITAGE Foto: LAORA QUEYRAS

A chef, reconhecida como a mulher com mais estrelas Michelin do mundo, traz a sua genialidade culinária para os salões da maison Dior. Esta união revela a emocionante notícia da abertura, em 2025, do "Monsieur Dior", um novo restaurante em Osaka totalmente concebido e orquestrado por Anne-Sophie Pic.

Como prelúdio dessa aliança única, Anne-Sophie Pic criou uma seleção exclusiva de bolos e pastelaria, inspirada no legado icónico de Christian Dior. Mergulhando profundamente nos arquivos da maison, a chef deu vida a delícias gourmet que serão apresentadas pela primeira vez no recém-inaugurado Café Dior by Anne-Sophie Pic em Osaka, aberto desde o dia 8 de dezembro.

A fusão poética entre a alta-costura e a arte gastronómica ganha vida nesta colaboração, onde cada detalhe é uma homenagem ao legado da Dior. Os padrões espinha de peixe, leopardos, rosas dos ventos e o inconfundível toile de Jouy adornam estas obras-primas culinárias, enquanto o botão de alta-costura, descrito como um "ornamento de extrema importância" por Monsieur Dior, recebe uma interpretação virtuosa.