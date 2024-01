JNcQUOI Avenida x Gigi: cozinha algarvia no coração de Lisboa

Gigi, é este o nome do emblemático restaurante localizado na praia algarvia, sob o comando de Bernardo Reino. Agora, o chef traz os sabores do sul para o JNcQUOI Avenida num formato de take over, onde, com a curadoria do Chef Executivo António Bóia, servirá pratos que representam o melhor da gastronomia portuguesa.

Gigi Foto: DR

Entre os dias 23 e 27 de janeiro, o menu apresentará para entrada: o ceviche frio de atum (24€), o ceviche quente de tamboril (27€), xerém de berbigão (27€) e até uma tomatada de ovos com camarão (25€).

Como prato principal, as estrelas são os peixes e o marisco, onde os clientes poderão optar pela massada do mar (38€), carabineiro com morrones (75€), pampo com molho siciliano (42€) ou o camarão tigre com molho de pimenta verde (45€). É de realçar que o menu estará disponível para almoço e jantar.

Tomatada de ovos com camarão Foto: DR

Onde? JNcQUOI Avenida. Quando? Entre os dias 23 e 27 de janeiro. Reservas? 219 369 900 ou bookatable@jncquoiavenida.com.