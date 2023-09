Elon Musk abre “diner” e cinema “drive-in”

A Route 66 é uma das estradas mais famosas do mundo. Atravessa os Estados Unidos de uma ponta à outra – o famoso coast to coast – e não há adepto de road trip, seja automobilista ou motociclista, que não sonhe percorrer os seus 3940 quilómetros. Em breve, os viajantes do asfalto terão um novo ponto de paragem: o Tesla Supercharger diner e cinema drive-in, criado a pensar em quem precisa de carregar as baterias do seu carro elétrico (Tesla, de preferência) antes de continuar a levantar poeira pelas míticas retas que atravessam desertos e planícies.

Elon Musk descreveu-o como sendo "uma mistura de Grease com The Jetsons". Ou seja, um diner americano à moda dos anos 50 com design futurista. Estará localizado em plena Santa Monica Boulevard, West Hollywood – perto do ponto de chegada da Route 66 (embora nada impeça que seja o ponto de partida).

A Tesla tem mantido algum secretismo quanto ao projeto, mas o Departamento de Construção e Segurança de Los Angeles emitiu várias licenças para o local, nos últimos meses, e os documentos divulgam alguns detalhes sobre o que está por vir. Sabe-se, por exemplo, que o espaço vai ter cerca de 30 estações para carregar veículos elétricos, um rooftop, um restaurante, dois gigantescos ecrãs no exterior, e que o espaço estará aberto 24 horas por dia, sete dias por semana, com filmes famosos a passar em permanência.

Vai ser isto, mas com cinema e pipocas Foto: DR

Percebeu-se que a ideia estava a caminho de sair do papel quando, em março deste ano, no Dia do Investidor da Tesla, Rebecca Tinucci, líder da equipa de infraestruturas de carregamento da empresa, fez referência ao projeto durante a sua apresentação, dizendo que, na Tesla, perceberam, "desde o primeiro dia, que uma óptima experiência de carregamento é a base para a adopção de veículos elétricos". Uma noção que talvez seja verdadeira nos Estados Unidos, mas não necessariamente na Europa, onde o pragmatismo dos consumidores está mais voltado para a redução de custos do que para a possibilidade de entretenimento enquanto carregam as baterias dos seus veículos. Não obstante, e porque, de qualquer forma, a Europa ainda não está nos planos, Tinucci diz que a Tesla está apostada em criar "experiências de carregamento incríveis".

Elon Musk anda, há vários anos – ainda o X era Twitter – a dizer que vai criar uma estação de carregamento Tesla que seja também "um drive-in à moda antiga, com patins e rock n’ roll". Parece que chegou o momento, embora, para já, não se saiba quando é que o Supercharger Diner e Drive-In estará pronto a abrir.