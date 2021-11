Surf & brunch. O duo perfeito, na Costa da Caparica

Surf no Dr. Bernard Foto: @dr.bernard.caparica

Brunch Wake 'n' Bake: pizzanini. Foto: DR

Brunch Wake 'n' Bake: Green Shakshuka. Foto: DR

Brunch Wake 'n' Bake: panqueca. Foto: DR

Com a chegada do tempo frio, há mais do que razões para não deixar de ir à praia, e aproveitar os dias frios mas solarengos (e com boas ondas) junto ao mar. Por exemplo, na, estão pelo menos dois restaurantes que já ganharam um lugar cativo nos nossos "estômagos".É que tanto o Dr. Bernard como oabertos ao longo dos últimos 3 anos pelo empresário francês que tomou de assalto a Costa da Caparica, são spots cool, onde podemos encontrar bom ambiente e comida artesanal feita à medida e no momento, sempre com a maior intensidade de sabores e um cariz saudável qb.Além dos, Bernard também tem todo um programa dedicado ao bem-estar e ao desporto, onde se inclui uma escola de surf e aulas de ioga matinais. Um programa para pais e filhos, ou para um grupo de amigos ao fim de semana, as aulas de surf duram 2h e têm um valor de €25 por pessoa, podendo ser marcadas com antecedência no Surf Center. Depois, todos os caminhos vão dar ao Palms Blitz, onde nos aguarda o, que funciona à carta, e onde se incluem pratos como as já famosasdeste restaurante em frente ao mar.Da carta, sugerimos como prova obrigatória a(€6), a(€8) ou as(€6). Os pratos vão entrando e saltando da ementa conforme o chef húngaro David, o responsável pela cozinha, os reinventa e transforma, e também consoante a sazonalidade.Para facilitar, o Dr. Bernard apresenta um programa que combina estas atividades de bem-estar e gastronomia, o chamadoum dia que se divide em vários momentos, e que começa precisamente com uma aula de ioga no estúdio do Palms. Segue-se um momento de relaxamento com águas aromatizadas e snacks saudáveis, que abre o apetite para o almoço no Dr. Bernard. Depois, uma sessão de surf à tarde, e por fim um workshop de vinhos orgânicos e biodinâmicos pelo sommelier Xavier Megescas. Estes vinhos são, aliás, uma das grandes apostas dos dois espaços de Gregory Bernard. Este pack, conforme os momentos (4, 5 ou 6) variam entre os €105 e os €155, com acréscimo de €15 pela aula de ioga/surf, caso pretenda que seja particular).