Comporta recebe uma das festas mais sofisticadas do verão

É já a 2 de agosto que o hotel Sublime volta a acolher o Sublime Summer Party. O silêncio desta região vai ser cessado durante uma noite, não por ruído, mas por música rodeada de um bom ambiente. O DJ set irá alongar-se noite dentro, à beira de um dos areais mais emblemáticos do país.

Para lá do cenário natural e da tranquilidade, com uma paisagem harmoniosa de fundo, os visitantes poderão conhecer e degustar as várias propostas gastronómicas, com cunho do hotel. Nomes como O Sem Porta, o Canalha Comporta, o Food Circle, o Sublime Comporta Beach Club, o Sado e o Jacaré da Comporta compõem a seleção de restaurantes.

Este ano, a celebração estende-se à cidade: o Sublime Lisboa junta-se à festa, trazendo "a alma da cidade para a serenidade da noite na Comporta". Transporta ainda na bagagem os sabores de Itália com o restaurante Davvero, que também estará presente na festa, numa união improvável entre o ritmo urbano e a serenidade alentejana.

Quanto ao dress code os requisitos são simples. Summer Chic, em tonalidades claras, tecidos leves, indumentária descontraída, sem meter de parte a elegância. O objetivo é trazer um pouco dos Hamptons ao tesouro alentejano.

O Sublime Summer Party foi idealizado para hóspedes e não hóspedes. Acontece no dia 2 de agosto, das 19h às 2h e a entrada tem o valor de €150. As reservas são feitas através do e-mail reservations.semporta@sublimecomporta.pt ou pelo telefone +351 269 449 376.