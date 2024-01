Infinity, a nova propriedade de luxo em Lisboa só para alguns

Lisboa, uma cidade repleta de história e beleza, cada vez mais cosmopololita, vê o seu skyline marcado pela presença imponente da Torre INFINITY, um projeto arquitetónico da Vanguard Properties - uma promotora imobiliária premium que concretiza projetos de alta qualificação. Erguendo-se majestosamente em Sete Rios, este edifício de 26 pisos e mais de 50.000 m2 de área de construção não é apenas uma obra-prima visual, mas também um símbolo de luxo e sofisticação.

O design arquitetónico, concebido pela equipa de projetistas da Saraiva + Associados, destaca-se pela implantação concêntrica composta por três "alas" - River, Nature e City - conectadas por um núcleo central. Cada ala possui uma identidade tipológica única, proporcionando uma variedade de experiências aos seus residentes.

A atmosfera requintada do edifício estende-se ao seu interior, graças à notável colaboração com a Casa do Passadiço, liderada por Catarina Rosas e as filhas, Cláudia e Catarina Soares Pereira. Com 30 anos de experiência e uma projeção internacional, a Casa do Passadiço deixou a sua marca nas áreas comuns do INFINITY, inspirando-se nas formas irreverentes da arquitetura para criar espaços visualmente impressionantes e emocionalmente envolventes.

O lobby, um ponto de encontro e contemplação, é adornado pela peça de arte exclusiva "Infinity Landscape" da renomada artista, Joana Vasconcelos. A peça, pertencente à série "Pinturas em Crochet", integra-se perfeitamente na essência deste edifício, remetendo-nos para a ideia de interação entre o abstrato e o natural.

O condomínio contempla uma gama de amenidades incomparáveis, desde piscinas exterior no 24º piso com vistas panorâmicas, à piscina interior, sala de festas, ginásio, kids club, spa, salas de reuniões e até mesmo um campo de Padel. Os residentes desfrutam também de um conjunto abrangente de serviços, desde concierge para atender a pedidos diversos até à ligação direta ao Parque Florestal de Monsanto, o pulmão de Lisboa.

Com 195 apartamentos de várias tipologias, de T0 a T6 Duplex, e 352 lugares de estacionamento, o INFINITY apresenta-se como mais do que um edifício residencial: é um testemunho da fusão entre elementos visuais, sensoriais e emocionais. Cada detalhe, desde a escolha dos materiais até aos serviços disponíveis, contribui para a criação de espaços excepcionais que definem o padrão de luxo em Lisboa.