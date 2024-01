Portugal tem um spa no guia Condé Nast Johansens

Todos os anos a Condé Nast Johansens apresenta o guia mundial de hotéis independentes com Spa, onde constam os mais exclusivos destinos da Europa e Zona do Mediterrâneo, América e Ásia. Chama-se Condé Nast Johansens: Luxury Spas 2024 e este ano, dos 33 hotéis de luxo com spas, inclui-se um estabelecimento hoteleiro recomendado em Portugal.



É ele o spa do Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness. Além de Portugal, a edição de 2024 Luxury Spas tem estabelecimentos de luxo nos seguintes países: Alemanha (1), Áustria (1), Brasil (1), Escócia (1), Espanha (2), Filipinas (2), França (3), Indonésia (2), Inglaterra (7), Itália (7), Irlanda do Norte (1), México (1), Portugal (1), Romênia (1), Tailândia (1) e Turquia (1).

Imagens do Spa. Foto: DR

Os guias Condé Nast Johansens Luxury Spas 2024 e Condé Nast Johansens Luxury Hotels 2024 "incluem hotéis contemporâneos e de design, casas de hóspedes com charme e novos destinos, além dos favoritos" lê-se no comunicado do guia. "Os seus pontos fortes para o viajante são as imagens impactantes, os comentários editoriais e a informação dos destinos que sublinham o que mais se destaca de cada lugar, sempre em linha com o estilo e o profissionalismo da marca Condé Nast Johansens."



A Condé Nast Johansens pertence à editora das revistas Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity FairA lista completa pode ser consultada aqui.