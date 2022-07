De Rolex a Patek. Estes estão entre os relógios mais raros das celebridades

Adquirir um Rolex não é fácil - as longas listas de espera e os exorbitantes preços tornam a aquisição extremamente complexa. De forma a preservar a exclusividade, a maison de luxo suíça partilha os novos modelos com apenas um punhado de clientes VIP. Tratam-se de relógios, geralmente cobertos em diamantes, que são lançados em silêncio e nunca chegam ao site ou a catálogos.

É o caso do Rolex Day Date, do investidor americano Warren Buffett. O CEO da Berkshire Hathaway, de 91 anos, é a quinta pessoa mais rica do mundo, de acordo com a Forbes. Não é surpreendente que envergue no pulso um relógio de ouro com números romanos, um exclusivo da marca.

Warren Buffet / Rolex Day-Date Foto: Getty Images / Rolex

Steve Carell também é fã do acessório mais cobiçado no mundo da relojoaria. O ator usou um Rolex Daytona enquanto promovia o seu novo filme Mínimos 2: A Ascensão de Gru, no passado mês de junho. Existem várias combinações de cores que podem ser aplicadas a este modelo, mas Carell optou pelo castanho-escuro com azul céu. Como tal, é possível concluir que este relógio é feito de platina, já que esta cor apenas pode ser aplicada em mostradores feitos com este elemento químico.

Steve Carell / Rolex Daytona Foto: Getty Images / Rolex

A aparição mais recente de um relógio exclusivo foi no pulso do embaixador da Rolex, Roger Federer, em Wimbledon 2022. O tenista usou um Rolex Cosmograph Daytona coberto de safiras laranja, com mostrador preto.

Roger Federer / Rolex Cosmograph Daytona Foto: Getty Images / D.R

Um relógio único para um músico lendário. Assim é o Philippe Aquanaut, da Patek, para Ringo Starr. Não é a primeira vez que o ex-baterista dos Beatles é visto com este Patek, já que o utilizou no documentário Eight Days a Week em 2016. A simplicidade do acessório combina com o relevo da pulseira preta de borracha e o mostrador prateado.