Em meados de junho de 2025, Roland-Garros foi palco de muitos momentos emocionantes dentro e fora do campo. Entre troféus e emoções fortes, houve também brilho no pulso - luxo relojoeiro em estado puro.

Carlos Alcaraz - Rolex Cosmograph Daytona "Tiffany"

O jovem fenómeno espanhol voltou a brilhar, sendo o vencedor do título em Roland-Garros. No pulso, usava o Rolex Daytona "Tiffany", referência 126518LN, em ouro amarelo de 18 quilates com bracelete Oysterflex preta, caracterizado pelo mostrador em azul-turquesa lacado. Lançado no Watches & Wonders 2025, este modelo de 40mm, com luneta Cerachrom preta e movimento automático com cerca de 72 horas de reserva de marcha, tem preço de venda aproximado de 35 mil euros.

Carlos Alcaraz - Rolex Cosmograph Daytona "Tiffany" Foto: Getty Images / Collage

Jannik Sinner - Rolex Cosmograph Daytona Everose

O finalista italiano optou também por um Daytona, em ouro Everose (ouro rosa patenteado pela Rolex), referência 126515LN, acompanhando um mostrador preto e bracelete Oysterflex. O modelo, revelado no início de 2025, foi usado no Open da Austrália, onde Sinner conquistou o primeiro Grand Slam da temporada. Fabricado em 18 quilates Everose, caixa de 40mm, corte bisel Cerachrom e calibre 4131, representa alta relojoaria com valor de mercado superior a 44 mil euros.

Jannik Sinner – Rolex Cosmograph Daytona Everose Foto: Getty Images / Collage

Derrick Rose - Audemars Piguet "Cobra" Day-Date

Trazer um relógio vintage raríssimo à pista: foi isso que fez Derrick Rose. Digno de destaque, o modelo 5587BA, dos anos 1980, em ouro amarelo 18 quilates com bracelete integrada e padrão "cobra". Com 34mm de caixa, decoração mesh e movimento automático 2124, é peça cobiçada entre colecionadores – avaliada em cerca de 79 mil euros.

Derrick Rose – Audemars Piguet "Cobra" Day-Date Foto: Getty Images / Collage

George Russell - IWC Portugieser Annual Calendar

O piloto de Fórmula 1 estava elegante com o IWC Portugieser Annual Calendar, referência IW503501. A peça em aço 44,25mm, com calendário anual, mostrador prateado e bracelete em pele, é movida pelo calibre automático 52850, com reserva de marcha de 168 horas. Com preço de mercado a rondar os 19 mil euros, este é um relógio que combina sofisticação desportiva com função prática.

George Russell - IWC Portugieser Annual Calendar Foto: Getty Images / Collage

Bernard Arnault - Louis Vuitton Tambour

O magnata francês usou um Louis Vuitton Tambour automático de 40mm em aço (ref. W1ST20), equipado com calibre LFT023, mostrador azul e bracelete integrada. Com apenas 8,3mm de espessura, resistência à água de 50m e preço estimado entre os 16 e 17 mil euros, representa a abordagem moderna da "marca francesa de luxo" ao universo da alta relojoaria.

Bernard Arnault - Louis Vuitton Tambour Foto: Getty Images / Collage

Ousmane Dembélé - Rolex Daytona

Um espetáculo visual ao nível do estilo do craque francês: o Rolex Daytona 116576TBR, em platina, com mostrador azul-gelo e algarismos árabes. Equipado com o calibre 4130 e resistente a 100m, este modelo de 40mm está avaliado no mercado de revenda em cerca de 327 mil euros.

Ousmane Dembélé - Rolex Daytona Foto: Getty Images / Collage

Odell Beckham Jr - Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked Black Ceramic

A estrela do futebol norte-americano exibiu uma versão Openworked do Royal Oak com mecanismo de duplo balanço, caixa e bracelete em cerâmica preta, mostrador em cinzento e ponteiros em ouro rosa - referência 15416CE. Com 41mm de diâmetro e resistência de 50m, esta peça técnica e estética torna-se um dos modelos mais avançados da AP.

Odell Beckham Jr - Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked Black Ceramic Foto: Getty Images / Collage

Kevin Trapp - Patek Philippe Aquanaut Date

O guarda-redes alemão optou pela elegância da Patek Philippe com um Aquanaut Date em ouro branco. Embora o número exato de referência não tenha sido revelado, trata-se de um modelo de 27mm com calibre automático 26-330 SC, reserva de marcha de 35-45horas e assinatura "Patek Philippe Seal".

Kevin Trapp - Patek Philippe Aquanaut Date Foto: Getty Images / Collage

Omar Sy - Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual Calendar



O ator francês levou um Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual Calendar em ouro rosa. Uma peça com calendário perpétuo, caixa incrivelmente delgada e mostrador clássico – modelo aclamado entre os amantes da alta relojoaria.