Joias Rosekey, um compromisso de luxo made in Portugal

"Queremos que toda a gente se case connosco", diz meio a sério meio a brincar David Kolinski. "Queremos que esta nossa energia e amor passe para os outros casais". Fala, evidentemente, da relação com a sua mulher e parceira no crime, Rose Kolinski, que também dá o nome à marca. Nesse aspeto, a Rosekey tem uma génese muito parecida a outras marcas nascidas de histórias de amor – como é o caso da suíça Piaget – e saber isso, de alguma forma dá uma autenticidade superior às peças. Não apenas na coleção Bridal, de noivas, mas em todas as quatro coleções com que esta marca se estreia no mercado, e que incluem ainda uma linha (quase) totalmente personalizável.

Campanha Rosekey. Foto: Rosekey





"Vamos procurar sempre criar a peça que o cliente sonha, o único limite, na realidade, é ser uma peça com a qual nos sintamos confortáveis, dentro o nosso ADN". Uma linha mais de tendência, "porque apesar da intemporalidade ser um dos nossos focos, é importante ter peças dentro daquilo que está mais em voga", explicam-nos. Rose dá o exemplo das pérolas e da linha Links (com elos), "sem dúvida duas opções muito procuradas na atualidade". E finalmente a coleção Diamantes e Cores, em que o objetivo passa sobretudo "por deixar as pedras falarem". A ideia aqui é juntar diamantes a outras pedras preciosas como safiras, rubis ou esmeraldas e criar peças com impacto, mesmo que o design seja muito discreto. "Essencialmente queremos manter a exclusividade das peças", explica ainda David. "A sociedade portuguesa acaba por ser muito pequena, e a última coisa que queremos é ter clientes a encontrarem peças iguais às suas numa festa." Assim, joias acima dos 10 mil euros (aproximadamente) terão sempre uma produção muito limitada, e que vai estreitando à medida que se sobe na pirâmide. "Mesmo em peças que não são por medida, faremos muitas vezes apenas um exemplar. Preferimos perder vendas aqui ou ali do que banalizar a marca." Roskey é, afinal, essencialmente uma coleção de Alta Joalharia, ainda que com a vantagem de ter peças de entrada, especialmente ao nível da coleção Bridal. Como David faz questão de esclarecer: "o cliente consegue comprar uma joia com credibilidade, dentro de uma série de segmentos de preço."

Colares em diamante. Foto: Rosekey

O nome Kolinski é capaz de dizer alguma coisa aos leitores mais atentos, uma vez que são a família fundadora da Boutique dos Relógios, o maior grupo nacional de relojoaria. Nos últimos anos a oferta tem-se expandido cada vez mais para o setor da joalharia, porque é isso que o mercado procura, e nomeadamente com a inclusão de marcas como a já referida Piaget, Buccellati, Damiani, Bulgari ou Graff ao portfólio. Esta vertente do negócio tem sido gerida por Cristina Kolinski, mãe de David e, também ela, parceira nesta aventura. Além de uma história a dois, a Rosekey é uma marca de família, que conta ainda com os conselhos de Salomão Kolinski, o patriarca. Este know how adquirido ao longo de gerações − o negócio dos Kolinski começou com o avô, que emigrou para o nosso país nos anos 1930 – revela-se agora fundamental para o sucesso da Rosekey. Desde logo porque tem o melhor ponto de distribuição nas lojas da Boutique dos Relógios Plus, mas também porque conseguem agilizar todo o processo de criação. Só assim podem, por exemplo, oferecer um serviço por medida dentro de prazos aceitáveis.

"Não sei se seria possível fazer toda a produção, em casa", explica David, "mas sei que se o fizéssemos teríamos certamente alguns pontos fracos, uma vez que nunca conseguiríamos ter já os melhores em cada especialidade". A opção passa então por ir buscar os mestres artesãos para cada peça. A coleção Bridal, por exemplo, é totalmente made in Portugal: "como utiliza ouro de 19,2 quilates, os portugueses são definitivamente os especialistas". Outras serão feitas noutros países, caso da Links, produzidas em Itália, perto de Florença, onde o domínio dessa arte é o melhor. O mesmo é válido para as pedras preciosas, reunidas nos melhores ourives europeus ou, no caso da Pérolas, diretamente de Akoya, no Japão.

Anéis Rosekey. Foto: Rosekey

E se David trata mais da estratégia e gestão, é Rose quem passa os dias a imaginar e desenhar as peças mais elegantes e quase intemporais da Rosekey. Será a ela que devemos agradecer por tornar as mulheres portuguesas ainda mais brilhantes e bonitas.