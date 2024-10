Primeiro Rolex usado na lua vai a leilão

Em 1971, o astronauta norte-americano Edgar Mitchell passou nove horas na superfície lunar, cumprindo as exigências do seu papel de tripulante na missão Apollo 14. Apesar de muitos milhões de pessoas, antes e depois de Mitchell, viverem – alegadamente – com a cabeça na lua, o astronauta foi a sexta pessoa a pôr lá os pés. E atenção que ir até à lua não é garantia de caminhar sobre ela. Astronautas mais famosos – sem desprimor para Mitchell –, como Michael Collins, o piloto da primeira missão que pousou na lua, teve o trabalho ingrato de ficar no módulo de comando, enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin deram por lá pequenos passos para as botas e saltos gigantes para a Humanidade. Portanto, não só Edgar Mitchell foi até à lua, como pisou a sua superfície, e, mais importante que tudo para o que aqui nos traz, levou o seu relógio de pulso escondido debaixo do seu fato de astronauta. Um relógio Rolex GMT-Master ref. 1675, que foi o primeiro relógio automático e o primeiro Rolex a ser usado na superfície lunar. Um artefacto histórico que vai agora a leilão.

O relógio tem uma comovente inscrição nas costas, dedicada à filha do astronauta Foto: DR

Para quem é fã de relojoaria e da história da conquista do Espaço, dificilmente haverá melhor do que isto. O Rolex GMT-Master foi desenvolvido pela marca no início dos anos 1950, para as tripulações da companhia aérea Pan Am e usado para acompanhar tanto a hora local como a hora GMT. Significa isso que teria menos de 20 anos quando esteve na atmosfera lunar, confortavelmente acomodado no pulso de Mitchell. Como se não bastasse, tem uma inscrição comovente gravada na parte de trás: "USADO PELO CMDTE. E. MITCHELL NA APOLLO 14, 1971, PARA KARLIN – MINHA FILHA". Se tiver sido a própria da Karlin a pôr o relógio à venda, o efeito comovente perde-se um pouco. Por outro lado, de que outra forma é que um ávido colecionador teria oportunidade de lhe pôr as mãos em cima?

Há imagens que mostram Edgar Mitchell a usar o relógio antes de sair para a superfície lunar Foto: DR

O leilão online, a cargo da leiloeira RR Auction, está a decorrer neste momento e termina no dia 25 de outubro. Para já, a licitação vai em cerca de 32 mil dólares, mas é provável que suba muito. O feliz contemplado receberá ainda uma carta, assinada pelo próprio Edgar Mitchell, atestando que este relógio esteve, de facto, na lua, no dia 5 de fevereiro de 1971. Embora não haja uma fotografia que comprove esse momento, há fotografias em que é possível ver o astronauta, no módulo espacial, imediatamente antes de sair e depois de ter regressado do seu passeio lunar. A leiloeira esclarece ainda que, embora todos os astronautas das missões Apollo tenham recebido, da NASA, relógios Omega Speedmaster Pro, alguns preferiam usar os seus cronómetros Rolex — "Mitchell usou este GMT-Master na lua, juntamente com o seu Omega, como documentado em imagens de preparação antes do voo e em filmagens feitas dentro do módulo de comando", pode ler-se no site.

Como os cronógrafos Omega Speedmaster Pro emitidos pela NASA permanecem propriedade do Governo dos Estados Unidos, qualquer relógio levado numa missão Apollo é extremamente raro. Ou seja, como tantas vezes se diz, é uma oportunidade a não perder.