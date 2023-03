10 relógios para dizer ao seu pai o quanto gosta dele

Um relógio mecânico é um excelente presente para oferecer ao pai. Um exemplo do engenho humano ao longo de séculos, feito habilmente à mão, intemporal… Bem cuidado vai durar uma vida, ou várias, pelo que podem até criar uma nova tradição na família. Era esse o slogan de uma famosa marca: "Nunca somos realmente donos de um … apenas cuidamos dele para a geração seguinte." Um slogan tão genial que escolhemos começar precisamente por um dos seus modelos.

Patek Philippe 5226G

O Calatrava será um dos mais tradicionais Patek Philippe que podemos encontrar, mas o ano passado refrescaram o modelo com um novo look, pulseira bege e um mostrador texturado em cinzento-escuro – a fazer lembrar as máquinas fotográficas de antigamente. O resultado é ao mesmo tempo vintage e moderno. Um modelo tão desejável quanto os mais desejáveis PP.

Patek Philippe 5226G. Foto: Patek Philippe

Montblanc 1858 Iced Sea

O 1858 é o primeiro relógio de mergulho que a Montblanc lançou – e chega aos 300 metros de profundidade. Mas o elemento mais distintivo é o seu mostrador, com um padrão inspirado nos glaciares. Existe um modelo em azul, que recria o Mar de Gelo, o famoso glaciar na montanha mais alta da Europa (essa mesmo, a que deu o nome à marca), e este verde que replica os glaciares da Antártida − que ganham esta cor pela presença de microalgas. Bem impactante no pulso.

Montblanc 1858 Iced Sea. Foto: Montblanc

Jaeger-Lecoultre Reverso Tribute

O Reverso não é "só" um dos modelos mais icónicos de toda a relojoaria, nem tem apenas 92 anos de história. É, tradicionalmente, o modelo ideal para passar uma mensagem, graças à possibilidade de ter duas faces frontais. Claro que as pode aproveitar para ter dois mostradores, mas também pode optar por mandar gravar um apelido, frase, desenho ou até pintura. Tudo técnicas ao alcance dos artesãos da marca. Quanto ao movimento, não é por acaso que chamam à Jaeger LeCoultre "o relojoeiro dos relojoeiros".

Jaeger-Lecoultre Reverso Tribute. Foto: Jaeger-Lecoultre

Blancpain Fifty Fathoms 70th Anniversary Limited Edition

O Fifty Fathoms original (o Fathom é uma "braça", uma medida para medir a profundidade da água) foi fundamental para o desenvolvimento do mergulho nos anos 1950 e 1960, e lançou as bases para todos os atuais relógios de mergulho. Este ano celebra o septuagésimo aniversário (saiu em 1953) e a marca apresentou esta edição, limitada a apenas 210 unidades (3X70, divididos por diferentes mercados). Mas se não encontrar um destes modelos não se preocupe, qualquer Blancpain Fifty Fathoms funciona perfeitamente.

Blancpain Fifty Fathoms 70th Anniversary Limited Edition. Foto: Blancpain

Chopard Imperiale Alarm Clock

Nem todos os relógios precisam de ser para o pulso. Com este modelo de mesa, com alarme, o seu pai pode despertar alegremente todas as manhãs sem precisar de ter um telemóvel na mesa de cabeceira enquanto dorme. É mais bonito, e faz melhor à saúde.

Chopard Imperiale Alarm Clock. Foto: Chopard

Seiko Presage Laurel

Mais um aniversário celebrado este ano, mais um modelo que se presta na perfeição para o objetivo que temos em mãos. Ou no pulso. Em 1913, há 110 anos, a Seiko apresentava o seu primeiro relógio de pulso, o Laurel. A Seiko, que nasceu em 1881, tem um passado riquíssimo, sendo que este Laurel é definitivamente um dos seus pontos altos. Trata-se, agora, de uma reprodução muito fiel aos códigos estéticos desse modelo original, o que, bem vistas as coisas, é perfeito para os tempos que correm.

Seiko Presage Laurel. Foto: Seiko

Tudor Ranger

O Ranger tem uma longa história para contar, uma vez que se baseia num modelo que "sobreviveu" a uma expedição científica à Gronelândia nos anos 1950, uma das mais duras jamais realizadas, e "reapareceu" precisamente porque um dos membros dessa expedição quis reparar o relógio para deixar ao filho. Se quiser pode ler mais sobre isso aqui na MUST, mas com esse legado, não é de estranhar que se apresente como um modelo desportivamente clássico, ou classicamente desportivo, perfeito para usar em qualquer situação. Além disso, é o Tudor mais barato, com calibre próprio, que pode encontrar.

Tudor Ranger. Foto: Tudor

Oris Big Crown Calibre 473

Com este relógio, a Oris introduz todo um novo mecanismo desenvolvido pela marca. Um movimento de corda manual com cinco dias de reserva de marcha, pelo qual oferecem 10 anos de garantia. Além disso, os Big Crown são, juntamente com os Aquis e Divers Sixty-Five, as grandes estrelas desta marca suíça que muitos consideram ter a melhor relação qualidade preço em toda a indústria helvética.

Oris Big Crown Calibre 473. Foto: Oris

Vacheron Constantin cronógrafo Overseas

É impossível não amar este cronógrafo da linha mais desportiva da Vacheron Constantin, que apresenta o célebre "Panda Dial" – mostrador branco com os submostradores em preto. A bracelete integrada, em metal, também ajuda. Um excelente modelo de uma das marcas mais respeitadas em relojoaria e a mais antiga de sempre em produção contínua.

Vacheron Constantin cronógrafo Overseas. Foto: Vacheron Constantin

Hublot Classic Fusion Original

Com as suas linhas elegantes e bracelete em borracha, o Classic Fusion foi um estrondo no mundo da relojoaria dos anos 1980. E colocou a Hublot no mapa. Este ano a marca recria o modelo original, mas com alguns detalhes que o tornam ainda mais interessante, como os parafusos na luneta, em menor quantidade mas mais evidentes. Como existem modelos iguais para homem e mulher, pode-se depois oferecer um igual à mãe, quando chegar o dia dela.