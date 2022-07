TAG Heuer lança novo relógio com apenas 500 unidades

O fabricante suíço de relógios surpreende mais uma vez com a apresentação de um ousado TAG Heuer Monaco de edição limitada, uma reinterpretação do seu icónico cronógrafo de corrida. Originalmente criado em 1969, o seu mostrador azul em forma quadrada desafiou o que até ali eram as normas dos criadores de relógios, mote que continua a dar sentido à maison.

TAG Heuer Monaco Purple Dial Limited Edition Foto: TAG Heuer

Numa fusão de herança e acabamentos modernos, a caixa quadrada de 39 mm em aço escovado e polido protege um impressionante mostrador de cor roxa. O efeito gradiente – mais claro ao centro e escuro nas extremidades – acrescenta um toque de sofisticação à máquina, ao mesmo tempo que os ponteiros com Super-LumiNova de cor branca, os subcontadores opalinos e os indexes banhados a ródio realçam o design esfumado.

TAG Heuer Monaco Purple Dial Limited Edition Foto: TAG Heuer

O movimento do cronógrafo – Calibre Heuer 02 – encontra-se elegantemente visível no verso da caixa em safira, revelando um rotor customizado, uma roda de coluna e ainda gravações com detalhes em roxo. A isto, acrescenta-se a excecional performance de cronometragem, incluindo uma reserva de marcha de 80 horas. Por fim, o luxuoso forro da correia em pele de crocodilo preta, bem como o fecho de báscula em aço com botões de dupla segurança, acrescentam um toque especial. Inclusive, os apreciadores da linha poderão reconhecer um paralelo discreto com o clássico McQueen, utilizado por Steve McQueen em 1970.

TAG Heuer Monaco Purple Dial Limited Edition Foto: TAG Heuer

O TAG Heuer Monaco Purple Dial Limited Edition, pioneiro em desbravar novos territórios no que toca ao design, encontra-se à venda exclusivamente nas boutiques TAG Heuer, existindo apenas 500 unidades. A TAG Heuer, fundada em 1860 por Edouard Heuer na Suíça, é uma marca de relógios de luxo do grupo LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton SE ("LVMH"), o líder mundial do segmento de luxo.