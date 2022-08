Tag Heuer e Porsche lançam relógio de edição especial

Há anos envolvidos no mundo dos desportos motorizados, o fabricante suíço de relógios de luxo e o alemão de automóveis desportivos unem esforços criativos numa parceria pensada a longo prazo, e que começa com a criação de um belo relógio de pulso – o TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph (6000 a 6200 mil euros).

Mais do que história e valores em comum, as duas marcas partilham a mesma atitude. "Tal como a Porsche, somos disruptores por natureza, sempre em busca de alta performance. Com esta aliança, TAG Heuer e Porsche juntam-se finalmente de forma oficial, após décadas de encontros próximos e irão criar experiências e produtos sem paralelo, para clientes e admiradores apaixonados por ambas as marcas e por aquilo que representam", afirma Frédéric Arnault, CEO da casa suiça, em comunicado. O TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph, cujo nome está há gerações associado a ambas, revela-se assim um legado dentro e fora da pista.

Tag Heuer Carrera Porsche Edição Especial, €6,200 Foto: TAG Heuer

Em 1931, Ferdinand Anton Ernst, filho de Ferdinand Porshce, começou a trabalhar no negócio de engenharia do pai e, anos mais tarde, em 1948, fundou o gigante dos automóveis que até hoje ostenta o apelido da família. Não demorou até a Porsche estar associada a inúmeros sucessos nas pistas de corridas, incluindo na Carrera Panamericana, em 1954. Foi em honra desta vitória que batizaram o seu melhor motor de Carrera. Por outro lado, foi Jack, bisneto do fundador da Tag Heuer, que à frente da empresa da família criou o primeiro relógio Heuer Carrera, em 1963, desenhado para permitir que os pilotos conseguissem ver as horas com rapidez no calor do momento.

Tag Heuer Carrera Porsche Edição Especial, €6000 Foto: TAG Heuer

Características

Desenhado com base no icónico Carrera Sport, conta com a característica escala de taquímetro gravada na luneta, apresentando um número de funcionalidades inspiradas na essência do design do fabricante de automóveis. A inconfundível fonte da casa alemã foi utilizada para gravar a palavra "Porsche", visível na luneta, bem como os índices, banhados a ouro negro com a tecnologia Super-LumiNova branca (a luz néon que brilha no escuro, fruto de um composto). A paleta de cores gira em torno de vermelho, preto e cinzento, cores que relembram modelos históricos da Heuer.

Tag Heuer Carrera Porsche Edição Especial Foto: TAG Heuer

O mostrador apresenta uma cor - cinzento asfalto, criado especificamente para o modelo em questão – enquanto os numerais em árabe recordam-nos dos números nas consolas dos carros desportivos da Porsche. O modelo está disponível com duas opções de pulseira, ambas com fecho de fivela com botões de pressão de seguranças duplos. A de pele preta cosida à mão retrata os interiores luxuosos de um Porshe e a de aço em formato de H procura refletir o elegante design desportivo. No centro da peça encontra-se o Calibre Heuer 02, movimento criado in-house com reserva de marcha para 80 horas. Por se tratar de um relógio de edição especial, o TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph vem acompanhado de uma caixa feita à medida, com os logótipos inscritos a branco.