Mentors & Protégés Arts: Rolex apresenta novos mentores e jovens talentos da iniciativa artística

A Rolex, prestigiado nome na relojoaria mundial, é conhecida pela sua perícia e constante procura pela excelência, graças aos luxuosos relógios que cria, mas também pelas várias iniciativas levadas a cabo pela marca suíça, que apoiam personalidades e organizações nas áreas da arte, da cultura, do desporto e ainda da sustentabilidade. A transmissão de conhecimento faz parte do ADN da Rolex.



Por acreditar que a arte é sequencial, uma acomulação de experiências passadas de geração e geração, e que todos os artistas são influenciados pelos seus precedentes, a marca criou em 2002 um programa dedicado a encontrar jovens artistas internacionais de diversas disciplinas, com o objetivo de juntá-los a figuras de renome mundial durante um período de colaboração criativa, numa ótica de mestre-aprendiz. Recentemente, foram anunciados os 126 participantes da Rolex Mentor & Protégés Arts - 63 mentores e 63 jovens talentos unem-se durante seis semanas, no mínimo, ao longo de dois anos, para partilhar competências nas suas áreas.

El Anatsui e a sua discípula Bronwyn Katz I Artes Visuais Foto: Rolex

Nas artes visuais, o escultor ganês El Anatsui será responsável pela artista sul-africana Bronwyn Katz; na literatura, é a vez da escritora britânica Bernardine Evaristo ensinar a ganesa Ayesha Harruna Attah; já Sétima Arte, o cineasta chinês Jia Zhang-Ke fará par com o diretor filipino Rafael Manuel; na música, a compositora sul-coreana Song Yi Jeon estará a cargo da cantora de jazz norte-americana Dianne Reeves e, por fim, a arquiteta francesa Anne Lacaton trabalhará com a arquiteta arménio-libanesa Arine Aprahamian. Entre muitos outros.

Bernardine Evaristo e a sua discípula Ayesha Harruna Attah I Literatura Foto: Rolex

De dois em dois anos, um novo conselho consultivo sugere potenciais mentores, que depois de selecionados, trabalham em conjunto com a Rolex para determinar o perfil de um futuro aprendiz. Os discípulos não se podem candidatar diretamente ao programa, cabendo a um painel de peritos, formado exclusivamente para a ocasião, selecionar possíveis participantes, que posteriormente serão convidados pela marca a apresentar as suas candidaturas. No fim, a derradeira escolha cabe a cada mentor.