Ouro, motivos florais e pele de crocodilo: os smartwatches inspirados na pistola mais cara do mundo

Os smartwatches da Apple percorreram um longo caminho desde o lançamento do primeiro modelo, em abril de 2015. Atualmente na sétima série, estes relógios inteligentes são tão úteis como um telemóvel de última geração – contam com sistema de chamadas, de SMS, e-mail, GPS, entre outras características. Porém, foram imaginados com designs minimalistas – ecrã retangular touch e bracelete colorida de uma cor – o que poderá não reunir consenso entre os utilizadores, principalmente de quem gosta de arriscar um pouco mais nos acessórios. Com essa ideia em mente, a Caviar, marca de luxo russa, lançou sete novas versões do Apple Watch 7, cada uma com acabamentos únicos.

O Gold Moon é a derradeira essência de requinte, combinando o melhor da série Sky Moon Tourbillon de Patek Philippe com a Metiers d’Art Tribute de Vacheron Constantin. O adorno em relevo, inspirado pelo trabalho de Gustav Young, criador da pistola de coleção mais cara do mundo, isto no século XIX, encontra-se delicadamente assente numa base de ouro de 18 quilates, junto a uma bracelete de couro de crocodilo castanho. Gold Moon ($26.630) é o modelo mais opulento da série de edição limitada, existindo apenas oito exemplares à venda.

Modelo Gold Moon Foto: Caviar

Os restantes relógios, igualmente magníficos embora visivelmente mais acessíveis, encontram-se na casa dos três mil dólares. Blood Moon ($3.560) é feito de bronze e foi decorado com motivos florais, criados originalmente por Gustav Young. Também com 99 exemplares à venda temos o Dark Moon ($3.650), fabricado com bronze escurecido e bracelete de pele de crocodilo preta. Ainda no mesmo estilo, Caviar desenhou o Night Moon ($3.470) em bronze branco, um material bastante utilizado em armas e decoração de palácios há séculos (99 exemplares).

Modelo Golden Rivets Foto: Caviar

Ademais, os fãs de titânio, um material deveras resistente e leve, têm quatro opções disponíveis: Black Riverts e Golden Rivets ($3.840), ambas com revestimento PVD, e Black Line e Titanium Flame ($3.650), ambas com o logotipo da marca na roda de controlo e padrões ondulados gravados a laser, ora em dourado ora em preto.